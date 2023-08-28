До недавнего времени в Dropbox можно было подключить безлимитный тарифный план Dropbox Advanced для бизнеса, стоимостью 24 доллара в месяц. Этот тариф предоставлял неограниченный объем хранилища, чтобы бизнес-пользователи могли не беспокоиться о лимитах. К сожалению, теперь от этого решено отказаться, так как некоторые пользователи активно злоупотребляли возможностями Dropbox Advanced.

В своем блоге компания сообщает, что решила отказаться от предоставления неограниченных хранилищ данных, потому что люди покупают аккаунты Dropbox Advanced «для таких целей, как майнинг криптовалют и Chia, объединение хранилищ для личных нужд не связанных между собой лиц и даже для перепродажи».

Dropbox объясняет, что такие пользователи использовали в тысячи раз больше дискового пространства, чем настоящие бизнес-клиенты.

Кроме того, в последнее время такое поведение становится все более распространенным, поскольку другие сервисы тоже устанавливают ограничения. Так, в прошлом году Google убрала формулировку о предоставлении хранилищ данных в формате «столько, сколько нужно» из тарифных планов для Google Workspace.

Чтобы не тратить ресурсы на борьбу со злоупотреблениями, Dropbox вводит ограничение в 15 ТБ для организаций с тремя и менее пользователями. Сверх этого на каждого пользователя может быть добавлено еще 5 ТБ, а максимальный лимит хранилища теперь составляет 1000 ТБ на организацию.

Новых пользователей изменения коснутся сразу, а существующие пользователи будут постепенно переведены на новые тарифные планы с 1 ноября текущего года, о чем их уведомят не менее чем за 30 дней до перехода.

Чтобы помочь настоящим бизнес-клиентам перейти на новый режим работы, Dropbox анонсирует, что клиенты, использующие менее 35 ТБ дискового пространства на одну лицензию, смогут сохранить прежний объем хранилища, а также получат еще 5 ТБ в течение пяти лет без дополнительной оплаты.

Организации, использующие более 35 ТБ, получат аналогичное предложение на один год, но для определения цены им придется связаться с сотрудниками Dropbox. В базовом варианте добавление 1 ТБ места без привлечения дополнительных пользователей будет стоить либо 10 долларов в месяц, либо 96 долларов в год.