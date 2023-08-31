Как сообщает издание «Коммерсант», со ссылкой на данные компании-интегратора Softline, в первом полугодии 2023 года продажи цифровых копий операционной системы Windows в штуках упали на 78% год к году, а «коробочных» версий софта — в 10 раз. Отмечается, что этот тренд подтверждают другие интеграторы и дистрибуторы.

По словам экспертов, пока участники рынка распродаются запасы, поставленные до официального ухода Microsoft из России, причем доля Windows в инфраструктуре частных компаний до сих пор достигает 99%, в государственных — 50%. Ускорение перехода участники рынка ожидают только по мере обновления парка техники.

Как сообщили изданию представители ИТ-компании «Крок», доля продуктов Microsoft на российском рынке существенно сокращается из-за перехода компаний на российские решения и сокращения присутствия вендора в России. Напомним, что недавно Microsoft объявила том, что с 1 сентября 2023 года не будет продлять лицензии российских компаний.

Глава направления «Инфраструктурные решения» «Крока» Александр Сысоев заявил, что, по оценкам компании, запас «коробочных» версий на российском рынке несущественный и «его недостаточно, чтобы закрыть все потребности существующих IT-инфраструктур крупных заказчиков».

Журналисты пишут, что, по словам представителя неназванной компании-разработчика офисного софта, сейчас российские компании могут закупить ПО Microsoft двумя способами. Во-первых, «коробочную» версию Windows с кодом активации можно купить физически, по параллельному импорту. Во-вторых, приобрести неименные лицензии в Россию можно через партнеров в странах СНГ. Собеседник издания уточнил, что партнеры Microsoft в СНГ закупают у корпорации неименные лицензии, а затем перепродают их российским клиентам.

По словам источника, оба способа рабочие, но неудобные для корпоративных потребителей. «До ухода Microsoft они централизованно получали ПО и обновления на него с сервера компании, сейчас это приходится делать буквально по одному устройству», — говорит он.

При этом, по оценке собеседника, «99% частных потребителей» продолжают пользоваться Windows, используя или пиратские копии, или пользуясь тем, что заключенные до санкций лицензионные соглашения продолжают действовать.