Зор­кий глаз анти­виру­са так и норовит обна­ружить наши пей­лоады! Давай покажу, как скрыть все импорты, что­бы спря­тать­ся от назой­ливого вни­мания анти­вирус­ных прог­рамм. Мы поп­робу­ем мимик­рировать под легитим­ное при­ложе­ние с помощью IAT Camouflage.

Все написан­ные под Windows прог­раммы име­ют IAT (Import Address Table) — это таб­лица, которая содер­жит фун­кции, импорти­руемые прог­раммой из DLL-биб­лиотек. Зачас­тую нам, как ата­кующим, сле­дует скры­вать импорты, что­бы анти­вирус­ным при­ложе­ниям было слож­нее иден­тифици­ровать исполь­зуемые в прог­рамме фун­кции. В этой статье разоб­раны некото­рые спо­собы скры­тия таб­лицы импортов.

Простейшее скрытие

Итак, пусть у нас есть прос­тень­кая прог­рамма, которая, нап­ример, выводит MessageBox.

#include < Windows. h> int main ( ) { MessageBox ( NULL , L"HI" , L"HI" , MB_OK ) ; return 0 ; }

Ес­ли мы пос­мотрим на то, что лежит у нее в IAT, то будем неп­рият­но удив­лены. Здесь и CRT, и какие‑то левые фун­кции, которые мы даже не вызыва­ем.

dumpbin / imports . \ A rticle. exe

Пред­лагаю сра­зу же изба­вить­ся от CRT. Common Language Runtime — набор фун­кций и мак­росов для прог­рамм на язы­ке С. Фун­кции обыч­но свя­заны с управле­нием памятью ( memcpy( ) ), откры­тием и зак­рыти­ем фай­лов ( fopen( ) ) и работой со стро­ками ( strcpy( ) ).

Биб­лиоте­ки DLL, которые реали­зуют CRT, называ­ются vcruntimeXXX. dll , где XXX — номер вер­сии исполь­зуемой биб­лиоте­ки CRT. Это пра­вило при­меня­ется не ко всем биб­лиоте­кам CRT, встре­чают­ся так­же DLL c име­нами api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0. dll , api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0. dll и api-ms-win-crt-locale-l1-1-0. dll . Каж­дая DLL слу­жит для опре­делен­ной цели и экспор­тиру­ет нес­коль­ко фун­кций. Эти биб­лиоте­ки DLL ком­пону­ются ком­пилято­ром во вре­мя ком­пиляции и поэто­му находят­ся в IAT сге­нери­рован­ных прог­рамм.

Что­бы зас­тавить ком­пилятор сде­лать ста­тичес­кую лин­ковку (в этом слу­чае биб­лиоте­ка не импорти­рует­ся, а уже как бы зашита в прог­рамму), сле­дует изме­нить свой­ства про­екта. Сна­чала откры­ваем раз­дел в «Про­ект → Свой­ства».

От­туда перехо­дим в «C/C++ → Соз­дание кода → Биб­лиоте­ка вре­мени выпол­нения → Мно­гопо­точ­ная (/MT) → При­менить → ОК».

За­тем переком­пилиру­ем про­ект и про­веря­ем IAT.

От­лично, от CRT в IAT мы изба­вились. Теперь приш­ло вре­мя погово­рить о скры­тии импорта фун­кции MessageBoxW( ) . Сама фун­кция пред­став­лена в биб­лиоте­ке user32. dll , поэто­му мы можем исполь­зовать API GetProcAddress( ) для получе­ния адре­са этой фун­кции и ее вызова.

FARPROC GetProcAddress ( [ in ] HMODULE hModule , [ in ] LPCSTR lpProcName ) ;

Здесь hModule — хендл на DLL, в которой реали­зова­на фун­кция, а lpProcName — имя этой фун­кции. Для успешно­го вызова MessageBoxW( ) нуж­но лишь соз­дать про­тотип фун­кции в нашем коде.

#include < Windows. h> typedef int ( WINAPI * MessageBoxWFunc ) ( HWND hWnd , LPCWSTR lpText , LPCWSTR lpCaption , UINT uType ) ; int main ( ) { HMODULE user32Module = LoadLibrary ( L"user32. dll" ) ; MessageBoxWFunc MessageBoxWPtr = ( MessageBoxWFunc ) ( GetProcAddress ( user32Module , "MessageBoxW" )) ; MessageBoxWPtr ( NULL , L"HI" , L"HI" , MB_OK ) ; return 0 ; }

Ком­пилиру­ем, про­веря­ем IAT и видим, что фун­кция про­пала.

Ка­залось бы, неп­лохо? Всем спа­сибо, конец статьи.

Но не тут‑то было. Давай нас­тро­им ком­пилятор так, что­бы он импорти­ровал не все фун­кции из kernel32. dll , а лишь нуж­ные, то есть те, которые в явном виде при­сутс­тву­ют в коде. Для это­го сна­чала отклю­чаем SDL.

За­тем отклю­чаем опти­миза­цию прог­раммы.

От­клю­чаем исклю­чения C++, дела­ем ста­тичес­кую лин­ковку, отклю­чаем про­вер­ку безопас­ности.

Вклю­чаем игно­риро­вание стан­дар­тных биб­лиотек.

От­клю­чаем файл манифес­та, уби­раем соз­дание дебаг‑информа­ции.

За­тем уста­нав­лива­ем точ­ку вхо­да.

Пе­реком­пилиру­ем про­ект, про­веря­ем IAT и видим, что любой жела­ющий смо­жет опре­делить исполь­зование LoadLibrary( ) и GetProcAddress( ) в нашем коде.

От этих фун­кций никак не изба­вить­ся (через GetProcAddress( ) тем более не выз­вать — рекур­сия), поэто­му при­дет­ся при­думать какую‑то аль­тер­нативу.

Собственные LoadLibrary() и GetProcAddress()

Нач­нем с написа­ния собс­твен­ного GetProcAddress( ) . У каж­дой DLL-биб­лиоте­ки есть раз­дел EAT (Export Address Table), в котором содер­жатся экспор­тиру­емые из этой биб­лиоте­ки фун­кции. Бук­валь­но — методы, которые могут быть выз­ваны при вклю­чении этой DLL в прог­рамму.

Прос­мотреть экспор­ты поз­воля­ет тот же dumpbin , но с фла­гом / exports .

dumpbin / exports C: \ W indows \ S ystem32 \ u ser32. dll

Нам нуж­но лишь как‑то получить базовый адрес заг­рузки биб­лиоте­ки, а затем от него мож­но доб­рать­ся до EAT. Пока для прос­тоты экспе­римен­та базовый адрес заг­рузки пред­лагаю получать через LoadLibrary( ) . Эта фун­кция поз­воля­ет заг­рузить биб­лиоте­ку в текущий про­цесс, а затем получить на нее хендл.

HMODULE LoadLibraryA ( [ in ] LPCSTR lpLibFileName ) ;

Этот хендл явля­ется базовым адре­сом заг­рузки DLL в память про­цес­са. Пос­ле получе­ния базово­го адре­са сле­дует начать пар­сить EAT, до него мож­но доб­рать­ся по пути IMAGE_DOS_HEADER → IMAGE_NT_HEADERS → IMAGE_OPTIONAL_HEADER → IMAGE_DATA_DIRECTORY → IMAGE_EXPORT_DIRECTORY . Под­робнее о пар­синге PE мож­но про­читать в раз­личных пуб­ликаци­ях, вот нес­коль­ко ссы­лок.

Те­перь ныр­нем в пучины интерне­та и поищем кас­томную реали­зацию GetProcAddress( ) . Я выб­рал самый акку­рат­ный и милый вари­ант.

FARPROC myGetProcAddress ( HMODULE hModule , LPCSTR lpProcName ) { PIMAGE_DOS_HEADER dosHeader = ( PIMAGE_DOS_HEADER ) hModule ; PIMAGE_NT_HEADERS ntHeaders = ( PIMAGE_NT_HEADERS )( ( BYTE * ) hModule + dosHeader -> e_lfanew ) ; PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exportDirectory = ( PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY )( ( BYTE * ) hModule + ntHeaders -> OptionalHeader . DataDirectory [ IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT ] . VirtualAddress ) ; DWORD * addressOfFunctions = ( DWORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfFunctions ) ; WORD * addressOfNameOrdinals = ( WORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfNameOrdinals ) ; DWORD * addressOfNames = ( DWORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfNames ) ; for ( DWORD i = 0 ; i < exportDirectory -> NumberOfNames ; ++ i ) { if ( strcmp ( lpProcName , ( const char * ) hModule + addressOfNames [ i ] ) == 0 ) { return ( FARPROC )( ( BYTE * ) hModule + addressOfFunctions [ addressOfNameOrdinals [ i ]]) ; } } return NULL ; }

Фун­кция дос­таточ­но прос­та: при­нима­ет базовый адрес заг­рузки биб­лиоте­ки, а так­же имя фун­кции, адрес которой надо получить. Работа­ет так, как нам и нуж­но, — путем пар­синга EAT.

Пом­нишь, мы отклю­чили CRT? Поэто­му исполь­зование фун­кции strcmp( ) из это­го кода невоз­можно. К счастью, срав­нение двух строк — базовый алго­ритм, который пишут еще на пас­кале в седь­мом клас­се. На C++ я вынес его в отдель­ную фун­кцию custom_strcmp( ) .

int custom_strcmp ( const char * str1 , const char * str2 ) { while ( * str1 || * str2 ) { if ( * str1 < * str2 ) { return - 1 ; } else if ( * str1 > * str2 ) { return 1 ; } str1 ++ ; str2 ++ ; } return 0 ; }

Ра­зоб­равшись, как и что делать, получа­ем сле­дующий код.

#include < Windows. h> #include < winternl. h> typedef int ( WINAPI * MessageBoxWFunc ) ( HWND hWnd , LPCWSTR lpText , LPCWSTR lpCaption , UINT uType ) ; int custom_strcmp ( const char * str1 , const char * str2 ) { while ( * str1 || * str2 ) { if ( * str1 < * str2 ) { return - 1 ; } else if ( * str1 > * str2 ) { return 1 ; } str1 ++ ; str2 ++ ; } return 0 ; } FARPROC myGetProcAddress ( HMODULE hModule , LPCSTR lpProcName ) { PIMAGE_DOS_HEADER dosHeader = ( PIMAGE_DOS_HEADER ) hModule ; PIMAGE_NT_HEADERS ntHeaders = ( PIMAGE_NT_HEADERS )( ( BYTE * ) hModule + dosHeader -> e_lfanew ) ; PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exportDirectory = ( PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY )( ( BYTE * ) hModule + ntHeaders -> OptionalHeader . DataDirectory [ IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT ] . VirtualAddress ) ; DWORD * addressOfFunctions = ( DWORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfFunctions ) ; WORD * addressOfNameOrdinals = ( WORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfNameOrdinals ) ; DWORD * addressOfNames = ( DWORD * )( ( BYTE * ) hModule + exportDirectory -> AddressOfNames ) ; for ( DWORD i = 0 ; i < exportDirectory -> NumberOfNames ; ++ i ) { if ( custom_strcmp ( lpProcName , ( const char * ) hModule + addressOfNames [ i ] ) == 0 ) { return ( FARPROC )( ( BYTE * ) hModule + addressOfFunctions [ addressOfNameOrdinals [ i ]]) ; } } return NULL ; } int main ( ) { HMODULE user32Module = LoadLibrary ( L"user32. dll" ) ; MessageBoxWFunc MessageBoxWPtr = ( MessageBoxWFunc ) ( myGetProcAddress ( user32Module , "MessageBoxW" )) ; MessageBoxWPtr ( NULL , L"HI" , L"HI" , MB_OK ) ; return 0 ; }

Ком­пилиру­ем, запус­каем. Видим, что остался лишь один импорт.