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Все написанные под Windows программы имеют IAT (Import Address Table) — это таблица, которая содержит функции, импортируемые программой из DLL-библиотек. Зачастую нам, как атакующим, следует скрывать импорты, чтобы антивирусным приложениям было сложнее идентифицировать используемые в программе функции. В этой статье разобраны некоторые способы скрытия таблицы импортов.
Простейшее скрытие
Итак, пусть у нас есть простенькая программа, которая, например, выводит MessageBox.
#include <Windows.h>int main() { MessageBox(NULL, L"HI", L"HI", MB_OK); return 0;}
Если мы посмотрим на то, что лежит у нее в IAT, то будем неприятно удивлены. Здесь и CRT, и какие‑то левые функции, которые мы даже не вызываем.
dumpbin /imports .\Article.exe
Предлагаю сразу же избавиться от CRT. Common Language Runtime — набор функций и макросов для программ на языке С. Функции обычно связаны с управлением памятью (
memcpy(), открытием и закрытием файлов (
fopen() и работой со строками (
strcpy().
Библиотеки DLL, которые реализуют CRT, называются
vcruntimeXXX., где
XXX — номер версии используемой библиотеки CRT. Это правило применяется не ко всем библиотекам CRT, встречаются также DLL c именами
api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.,
api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0. и
api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.. Каждая DLL служит для определенной цели и экспортирует несколько функций. Эти библиотеки DLL компонуются компилятором во время компиляции и поэтому находятся в IAT сгенерированных программ.
Чтобы заставить компилятор сделать статическую линковку (в этом случае библиотека не импортируется, а уже как бы зашита в программу), следует изменить свойства проекта. Сначала открываем раздел в «Проект → Свойства».
Оттуда переходим в «C/C++ → Создание кода → Библиотека времени выполнения → Многопоточная (/MT) → Применить → ОК».
Затем перекомпилируем проект и проверяем IAT.
Отлично, от CRT в IAT мы избавились. Теперь пришло время поговорить о скрытии импорта функции
MessageBoxW(. Сама функция представлена в библиотеке
user32., поэтому мы можем использовать API
GetProcAddress( для получения адреса этой функции и ее вызова.
FARPROC GetProcAddress( [in] HMODULE hModule, [in] LPCSTR lpProcName);
Здесь
hModule — хендл на DLL, в которой реализована функция, а
lpProcName — имя этой функции. Для успешного вызова
MessageBoxW( нужно лишь создать прототип функции в нашем коде.
#include <Windows.h>typedef int (WINAPI* MessageBoxWFunc)( HWND hWnd, LPCWSTR lpText, LPCWSTR lpCaption, UINT uType );int main() { HMODULE user32Module = LoadLibrary(L"user32.dll"); MessageBoxWFunc MessageBoxWPtr = (MessageBoxWFunc)(GetProcAddress(user32Module, "MessageBoxW")); MessageBoxWPtr(NULL, L"HI", L"HI", MB_OK); return 0;}
Компилируем, проверяем IAT и видим, что функция пропала.
Казалось бы, неплохо? Всем спасибо, конец статьи.
Но не тут‑то было. Давай настроим компилятор так, чтобы он импортировал не все функции из
kernel32., а лишь нужные, то есть те, которые в явном виде присутствуют в коде. Для этого сначала отключаем SDL.
Затем отключаем оптимизацию программы.
Отключаем исключения C++, делаем статическую линковку, отключаем проверку безопасности.
Включаем игнорирование стандартных библиотек.
Отключаем файл манифеста, убираем создание дебаг‑информации.
Затем устанавливаем точку входа.
Перекомпилируем проект, проверяем IAT и видим, что любой желающий сможет определить использование
LoadLibrary( и
GetProcAddress( в нашем коде.
От этих функций никак не избавиться (через
GetProcAddress( тем более не вызвать — рекурсия), поэтому придется придумать какую‑то альтернативу.
Собственные LoadLibrary() и GetProcAddress()
Начнем с написания собственного
GetProcAddress(. У каждой DLL-библиотеки есть раздел EAT (Export Address Table), в котором содержатся экспортируемые из этой библиотеки функции. Буквально — методы, которые могут быть вызваны при включении этой DLL в программу.
Просмотреть экспорты позволяет тот же
dumpbin, но с флагом
/.
dumpbin /exports C:\Windows\System32\user32.dll
Нам нужно лишь как‑то получить базовый адрес загрузки библиотеки, а затем от него можно добраться до EAT. Пока для простоты эксперимента базовый адрес загрузки предлагаю получать через
LoadLibrary(. Эта функция позволяет загрузить библиотеку в текущий процесс, а затем получить на нее хендл.
HMODULE LoadLibraryA( [in] LPCSTR lpLibFileName);
Этот хендл является базовым адресом загрузки DLL в память процесса. После получения базового адреса следует начать парсить EAT, до него можно добраться по пути
IMAGE_DOS_HEADER →
IMAGE_NT_HEADERS →
IMAGE_OPTIONAL_HEADER →
IMAGE_DATA_DIRECTORY →
IMAGE_EXPORT_DIRECTORY. Подробнее о парсинге PE можно прочитать в различных публикациях, вот несколько ссылок.
www
- Parsing PE File Headers with C++ (ired.team)
- PE (Portable Executable): На странных берегах («Хабрахабр»)
- PE-формат. Часть 1 — Базовая информация (kaimi.io)
Теперь нырнем в пучины интернета и поищем кастомную реализацию
GetProcAddress(. Я выбрал самый аккуратный и милый вариант.
FARPROC myGetProcAddress(HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName) { PIMAGE_DOS_HEADER dosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)hModule; PIMAGE_NT_HEADERS ntHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((BYTE*)hModule + dosHeader->e_lfanew); PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)((BYTE*)hModule + ntHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress); DWORD* addressOfFunctions = (DWORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfFunctions); WORD* addressOfNameOrdinals = (WORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfNameOrdinals); DWORD* addressOfNames = (DWORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfNames); for (DWORD i = 0; i < exportDirectory->NumberOfNames; ++i) { if (strcmp(lpProcName, (const char*)hModule + addressOfNames[i]) == 0) { return (FARPROC)((BYTE*)hModule + addressOfFunctions[addressOfNameOrdinals[i]]); } } return NULL;}
Функция достаточно проста: принимает базовый адрес загрузки библиотеки, а также имя функции, адрес которой надо получить. Работает так, как нам и нужно, — путем парсинга EAT.
Помнишь, мы отключили CRT? Поэтому использование функции
strcmp( из этого кода невозможно. К счастью, сравнение двух строк — базовый алгоритм, который пишут еще на паскале в седьмом классе. На C++ я вынес его в отдельную функцию
custom_strcmp(.
int custom_strcmp(const char* str1, const char* str2) { while (*str1 || *str2) { if (*str1 < *str2) { return -1; } else if (*str1 > *str2) { return 1; } str1++; str2++; } return 0;}
Разобравшись, как и что делать, получаем следующий код.
#include <Windows.h>#include <winternl.h>typedef int (WINAPI* MessageBoxWFunc)( HWND hWnd, LPCWSTR lpText, LPCWSTR lpCaption, UINT uType );int custom_strcmp(const char* str1, const char* str2) { while (*str1 || *str2) { if (*str1 < *str2) { return -1; } else if (*str1 > *str2) { return 1; } str1++; str2++; } return 0;}FARPROC myGetProcAddress(HMODULE hModule, LPCSTR lpProcName) { PIMAGE_DOS_HEADER dosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)hModule; PIMAGE_NT_HEADERS ntHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS)((BYTE*)hModule + dosHeader->e_lfanew); PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exportDirectory = (PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)((BYTE*)hModule + ntHeaders->OptionalHeader.DataDirectory[IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT].VirtualAddress); DWORD* addressOfFunctions = (DWORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfFunctions); WORD* addressOfNameOrdinals = (WORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfNameOrdinals); DWORD* addressOfNames = (DWORD*)((BYTE*)hModule + exportDirectory->AddressOfNames); for (DWORD i = 0; i < exportDirectory->NumberOfNames; ++i) { if (custom_strcmp(lpProcName, (const char*)hModule + addressOfNames[i]) == 0) { return (FARPROC)((BYTE*)hModule + addressOfFunctions[addressOfNameOrdinals[i]]); } } return NULL;}int main() { HMODULE user32Module = LoadLibrary(L"user32.dll"); MessageBoxWFunc MessageBoxWPtr = (MessageBoxWFunc)(myGetProcAddress(user32Module, "MessageBoxW")); MessageBoxWPtr(NULL, L"HI", L"HI", MB_OK); return 0;}
Компилируем, запускаем. Видим, что остался лишь один импорт.
Чем же заменить
LoadLibrary(? Если мы глянем на последовательность вызовов функций, то увидим, что
LoadLibrary( вызывает
LdrLoadDll(, она —
LdrpLoadDll(, а та — еще одну функцию... Процесс, скажу честно, достаточно сложный. Вот картинка, которая хорошо описывает последовательность вызовов при загрузке DLL.
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