Для начала оговоримся: телефоны при включенном голосовом ассистенте действительно непрерывно «слушают» в ожидании активирующей фразы. Этот факт, видимо, и дал начало легенде о непрерывной прослушке.
При этом доказать, что слежки нет, тоже непросто. Да, можно ковырять трафик телефона (и это делается), но желающий вообразить какие‑нибудь безумные схемы сокрытия вообразит их. А еще важнее то, что людей, считающих телефон маленьким предательским стенографом, зачастую и не интересуют никакие технические подробности.
«Неоспоримое доказательство» прослушки выглядит так. Человек с кем‑то обсуждал, что хочет что‑то купить. Скажем, плюмбус. А потом крутит ленту соцсети и видит там рекламу как раз такого плюмбуса. При этом он точно знает, что плюмбус в интернете не искал. Конечно, он решает, что телефон записал и расшифровал разговор про плюмбусы, а расшифровку послал на базу. Это простое и логичное объяснение.
Реальность же намного интереснее. Например, плюмбус мог потом поискать собеседник и социальная сеть показала рекламу всем его друзьям. Вдруг они тоже захотят? Или сам разговор про плюбмусы был вызван их популярностью в этом сезоне, регионе, у людей определенного возраста и предпочтений. В конце концов, наш герой мог и раньше видеть рекламу плюмбусов, но обратил внимание на нее только после разговора. Или еще веселее: желание обзавестись плюмбусом изначально и было спровоцировано рекламой.
Казалось бы, немного паранойи не помешает. Ну считают люди, что их телефон — это всевидящее око (точнее, всеслышащее ухо), подумаешь! Может, и хорошо, что они наконец задумываются о таких вещах. Да и в конце концов, вдруг и правда слушает? Но у таких рассуждений есть неприятные побочные эффекты.
Перед лицом невидимой, но неумолимой угрозы люди полностью теряют волю к сопротивлению и начинают направо и налево раздавать разрешения на слежку. Подумаешь, какое‑то приложение хочет доступ к адресной книге, ведь телефон все время слушает! Подумаешь, бонусная карта магазина — это аналог сессионных cookies, который позволяет вести полную историю покупок. Зато скидку дают... Да и все равно телефон все слушает! И так далее.
Получается, что уже нет смысла знать о реальных механизмах слежки. К примеру, Gmail действительно собирает статистику из писем — это широко известный факт, отраженный в пользовательском соглашении. А счетчики Google Analytics и кнопки шейринга в соцсетях — это маленькие трекеры, разбросанные по всему интернету, которые позволяют собирать точную картину перемещений пользователя в сети. Но все эти подробности слишком сложны и меркнут в сравнении с мифической прослушкой.
Когда принимаются законы, например против шифрования переписки, реагирует на это лишь небольшая прослойка общественности. Остальные же только пожимают плечами. Вроде бы не так тяжело убедить человека в том, что защита его переписки — это важно и что это право стоит отстаивать. Но дело усложняется, когда он давно не верит, что его переписка в реальности была защищена и никто не мог получить к ней доступ.
Когда у людей нет веры в приватность в принципе, то ее оказывается сложно продать. Как она может быть конкурентным преимуществом, если, что бы ни делал разработчик, он все равно под подозрением? Хуже того, какой‑то производитель телефонов может взять и решить, что раз прослушка считается нормой, то можно ее врубить и никто не расстроится.
Именно поэтому наше дело — разбираться в деталях и стараться знать обо всех частных случаях и исключениях. А самое главное — никогда не поощрять образ мыслей, который обесценивает защиту личных данных под видом нигилизма или особой осведомленности.