Всем извес­тно, что каж­дый телефон неп­рерыв­но слу­шает все, что говорят вок­руг, и исполь­зует эти дан­ные для показа рек­ламы. Пос­той­те, что?! Кто это ска­зал и где под­твержде­ние? Где серь­езные иссле­дова­ния? Доказа­тель­ств нет, но все же это край­не популяр­ное мне­ние. И неверо­ятно вред­ное.

Для начала ого­ворим­ся: телефо­ны при вклю­чен­ном голосо­вом ассистен­те дей­стви­тель­но неп­рерыв­но «слу­шают» в ожи­дании акти­виру­ющей фра­зы. Этот факт, видимо, и дал начало леген­де о неп­рерыв­ной прос­лушке.

При этом доказать, что слеж­ки нет, тоже неп­росто. Да, мож­но ковырять тра­фик телефо­на (и это дела­ется), но жела­ющий вооб­разить какие‑нибудь безум­ные схе­мы сок­рытия вооб­разит их. А еще важ­нее то, что людей, счи­тающих телефон малень­ким пре­датель­ским сте­ног­рафом, зачас­тую и не инте­ресу­ют никакие тех­ничес­кие под­робнос­ти.

«Неос­поримое доказа­тель­ство» прос­лушки выг­лядит так. Человек с кем‑то обсуждал, что хочет что‑то купить. Ска­жем, плюм­бус. А потом кру­тит лен­ту соц­сети и видит там рек­ламу как раз такого плюм­буса. При этом он точ­но зна­ет, что плюм­бус в интерне­те не искал. Конеч­но, он реша­ет, что телефон записал и рас­шифро­вал раз­говор про плюм­бусы, а рас­шифров­ку пос­лал на базу. Это прос­тое и логич­ное объ­ясне­ние.

Ре­аль­ность же нам­ного инте­рес­нее. Нап­ример, плюм­бус мог потом поис­кать собесед­ник и соци­аль­ная сеть показа­ла рек­ламу всем его друзь­ям. Вдруг они тоже захотят? Или сам раз­говор про плюб­мусы был выз­ван их популяр­ностью в этом сезоне, реги­оне, у людей опре­делен­ного воз­раста и пред­почте­ний. В кон­це кон­цов, наш герой мог и рань­ше видеть рек­ламу плюм­бусов, но обра­тил вни­мание на нее толь­ко пос­ле раз­говора. Или еще веселее: желание обза­вес­тись плюм­бусом изна­чаль­но и было спро­воци­рова­но рек­ламой.

Ка­залось бы, нем­ного паранойи не помеша­ет. Ну счи­тают люди, что их телефон — это все­видя­щее око (точ­нее, всес­лышащее ухо), подума­ешь! Может, и хорошо, что они наконец задумы­вают­ся о таких вещах. Да и в кон­це кон­цов, вдруг и прав­да слу­шает? Но у таких рас­сужде­ний есть неп­рият­ные побоч­ные эффекты.

Пе­ред лицом невиди­мой, но неумо­лимой угро­зы люди пол­ностью теря­ют волю к соп­ротив­лению и начина­ют нап­раво и налево раз­давать раз­решения на слеж­ку. Подума­ешь, какое‑то при­ложе­ние хочет дос­туп к адресной кни­ге, ведь телефон все вре­мя слу­шает! Подума­ешь, бонус­ная кар­та магази­на — это ана­лог сес­сион­ных cookies, который поз­воля­ет вес­ти пол­ную исто­рию покупок. Зато скид­ку дают... Да и все рав­но телефон все слу­шает! И так далее.

По­луча­ется, что уже нет смыс­ла знать о реаль­ных механиз­мах слеж­ки. К при­меру, Gmail дей­стви­тель­но собира­ет ста­тис­тику из писем — это широко извес­тный факт, отра­жен­ный в поль­зователь­ском сог­лашении. А счет­чики Google Analytics и кноп­ки шей­рин­га в соц­сетях — это малень­кие тре­керы, раз­бро­сан­ные по все­му интерне­ту, которые поз­воля­ют собирать точ­ную кар­тину переме­щений поль­зовате­ля в сети. Но все эти под­робнос­ти слиш­ком слож­ны и мер­кнут в срав­нении с мифичес­кой прос­лушкой.

Ког­да при­нима­ются законы, нап­ример про­тив шиф­рования перепис­ки, реаги­рует на это лишь неболь­шая прос­лой­ка общес­твен­ности. Осталь­ные же толь­ко пожима­ют пле­чами. Вро­де бы не так тяжело убе­дить челове­ка в том, что защита его перепис­ки — это важ­но и что это пра­во сто­ит отста­ивать. Но дело усложня­ется, ког­да он дав­но не верит, что его перепис­ка в реаль­нос­ти была защище­на и ник­то не мог получить к ней дос­туп.

Ког­да у людей нет веры в при­ват­ность в прин­ципе, то ее ока­зыва­ется слож­но про­дать. Как она может быть кон­курен­тным пре­иму­щес­твом, если, что бы ни делал раз­работ­чик, он все рав­но под подоз­рени­ем? Хуже того, какой‑то про­изво­дитель телефо­нов может взять и решить, что раз прос­лушка счи­тает­ся нор­мой, то мож­но ее вру­бить и ник­то не расс­тро­ится.

Имен­но поэто­му наше дело — раз­бирать­ся в деталях и ста­рать­ся знать обо всех час­тных слу­чаях и исклю­чени­ях. А самое глав­ное — никог­да не поощ­рять образ мыс­лей, который обес­ценива­ет защиту лич­ных дан­ных под видом нигилиз­ма или осо­бой осве­дом­леннос­ти.