Компания T-Mobile допустила ошибку во время обновления, и в результате некоторые клиенты увидели в приложении личную информацию других пользователей. Пользователи T-Mobile в социальных сетях пишут, что видели аккаунты и платежные данные других людей.

Судя по многочисленным сообщениям пользователей (1, 2, 3, 4, 5), проблема затронула имена клиентов, номера телефонов, адреса, данные об остатках на их счетах, а также информацию банковских карт, включая дату истечения срока действия и последние четыре цифры карты. Также люди сообщали, что видели в приложении личные данные не одного, а двух и более человек.

При этом некоторые пользователи заявили, что заметили проблему еще две недели назад, сообщали о происходящем в поддержку, однако так и не дождались от компании никакого ответа.

Теперь представители T-Mobile уверяют, что причиной сбоя стала не кибератака, и системы компании не были взломаны. И хотя пользователи массово жаловались на проблемы, в компании подчеркивают, что инцидент имел «ограниченное воздействие» и затронул менее 100 человек.

«Произошел временный сбой в системе, связанный с плановым ночным обновлением, затронувший ограниченную информацию о счетах менее чем 100 клиентов, который был быстро устранен», — сообщают представители телеком-гиганта.

Нужно отметить, что это далеко не первый инцидент, связанный с T-Mobile и раскрытием пользовательских данных. За последние пять лет компания пострадала от девяти утечек данных, включая такие крупные инциденты, как «слив» информации о 37 млн пользователей в начале текущего года и утечку данные 49 млн человек в 2021 году. Кроме того, в прошлом году хакерская группа Lapsus$ и вовсе похитила у компании исходные коды.