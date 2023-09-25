Крупнейшая в Канаде авиакомпания Air Canada сообщила, что личная информация некоторых ее сотрудников попала в руки хакеров, и злоумышленники «на короткое время» получили ограниченный доступ к ее внутренним системам.

Представители Air Canada подчеркивают, что инцидент не повлиял на системы управления полетами, и атакующие не получили доступ к системам, связанным с взаимодействием клиентами. То есть никакая информация о клиентах не была раскрыта.

«Неавторизованная группа на короткое время получила ограниченный доступ к внутренней системе Air Canada, содержащей персональные данные некоторых сотрудников и определенные записи», — говорится в официальном заявлении авиакомпании.

Подчеркивается, что Air Canada уже связалась со всеми пострадавшими сторонами, информация об инциденте уже передана правоохранительными органами, и в настоящее время все системы работают в штатном режиме.

При этом в заявлении авиакомпании не содержится никаких подробностей о самом инциденте, и никакой информации о злоумышленниках, которые стоят за этой атакой. Пока ни одна хак-группа не взяла на себя ответственность за этот инцидент.

Интересно, что объявление о кибератаке на Air Canada совпало с заявлением Агентства пограничных служб Канады (CBSA), которое сообщало, что в канадских аэропортах возникли массовые перебои в обслуживании. Считается, что за этой атакой стояла пророссийская группировка NoName057(16).