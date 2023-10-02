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Упражняться мы будем на тренировочной машине Format с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.213 format.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.4p1;
- 80 и 3000 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
Дополнительно в параметре
http-title на порте 3000 отмечаем редирект на
http://. Добавляем этот домен в файл
/ и идем смотреть сайты.
10.10.11.213 microblog.htb format.htb
Веб‑сервер на порте 80 вернул код 404, а на 3000 нас встретил Git.
Точка входа
Мы сразу можем поискать открытые репозитории и пользователей.
Видим доступный репозиторий
microblog. Скачиваем файлы проекта для изучения.
Исходные коды нашли, а сайта пока не видно. Поскольку нам известно реальное доменное имя, нужно просканировать поддомены. Вдруг там доступны другие сайты? Для этого будем использовать утилиту ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— HTTP-заголовок.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Команда получается следующая:
ffuf -u http://microblog.htb -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.microblog.htb'
Находим два новых поддомена, поэтому обновим запись в файле
/, а затем посмотрим, какие сайты там хостятся.
10.10.11.213 microblog.htb format.htb app.microblog.htb sunny.microblog.htb
Точка опоры
Начинаем изучать исходный код приложения и на втором сайте находим потенциальную уязвимость инъекции команд ОС в функции
provisionProUser из файла
edit/. После предварительной проверки
isPro() (строка 26) в функцию
system передается результат выполнения другой функции
getBlogName (строки 27–32).
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