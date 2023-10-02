В этом рай­тапе я покажу, как про­изво­дить запись дан­ных в Redis бла­года­ря ошиб­ке в нас­трой­ках Nginx. Так­же мы про­ана­лизи­руем исходни­ки веб‑при­ложе­ний, что­бы най­ти ряд век­торов для ата­ки: LFI, повыше­ние роли поль­зовате­ля и RCE. Для повыше­ния при­виле­гий будем экс­плу­ати­ровать уяз­вимость f-стро­ки в Python и получим скры­тые дан­ные при­ложе­ния.

Уп­ражнять­ся мы будем на тре­ниро­воч­ной машине Format с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.213 format.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;
  • 80 и 3000 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

До­пол­нитель­но в парамет­ре http-title на пор­те 3000 отме­чаем редирект на http://microblog.htb:3000/. Добав­ляем этот домен в файл /etc/hosts и идем смот­реть сай­ты.

10.10.11.213 microblog.htb format.htb
Главная страница сайта microblog.htb:3000
Глав­ная стра­ница сай­та microblog.htb:3000

Веб‑сер­вер на пор­те 80 вер­нул код 404, а на 3000 нас встре­тил Git.

 

Точка входа

Мы сра­зу можем поис­кать откры­тые репози­тории и поль­зовате­лей.

Открытые репозитории в Git
От­кры­тые репози­тории в Git

Ви­дим дос­тупный репози­торий microblog. Ска­чива­ем фай­лы про­екта для изу­чения.

Содержимое репозитория microblog
Со­дер­жимое репози­тория microblog

Ис­ходные коды наш­ли, а сай­та пока не вид­но. Пос­коль­ку нам извес­тно реаль­ное домен­ное имя, нуж­но прос­каниро­вать под­домены. Вдруг там дос­тупны дру­гие сай­ты? Для это­го будем исполь­зовать ути­литу ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB.

Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -u — URL;
  • -H — HTTP-заголо­вок.

Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

Ко­ман­да получа­ется сле­дующая:

ffuf -u http://microblog.htb -w subdomains-top1million-110000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.microblog.htb'
Результат сканирования поддоменов с помощью ffuf
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания под­доменов с помощью ffuf

На­ходим два новых под­домена, поэто­му обно­вим запись в фай­ле /etc/hosts, а затем пос­мотрим, какие сай­ты там хос­тятся.

10.10.11.213 microblog.htb format.htb app.microblog.htb sunny.microblog.htb
Главная страница сайта app.microblog.htb
Глав­ная стра­ница сай­та app.microblog.htb
Главная страница сайта sunny.microblog.htb
Глав­ная стра­ница сай­та sunny.microblog.htb
 

Точка опоры

На­чина­ем изу­чать исходный код при­ложе­ния и на вто­ром сай­те находим потен­циаль­ную уяз­вимость инъ­екции команд ОС в фун­кции provisionProUser из фай­ла edit/index.php. Пос­ле пред­варитель­ной про­вер­ки isPro() == true (стро­ка 26) в фун­кцию system переда­ется резуль­тат выпол­нения дру­гой фун­кции getBlogName (стро­ки 27–32).

Содержимое файла edit/index.php
Со­дер­жимое фай­ла edit/index.php

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