В этом рай­тапе я покажу, как про­изво­дить запись дан­ных в Redis бла­года­ря ошиб­ке в нас­трой­ках Nginx. Так­же мы про­ана­лизи­руем исходни­ки веб‑при­ложе­ний, что­бы най­ти ряд век­торов для ата­ки: LFI, повыше­ние роли поль­зовате­ля и RCE. Для повыше­ния при­виле­гий будем экс­плу­ати­ровать уяз­вимость f-стро­ки в Python и получим скры­тые дан­ные при­ложе­ния.

Уп­ражнять­ся мы будем на тре­ниро­воч­ной машине Format с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 213 format. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1;

80 и 3000 — веб‑сер­вер Nginx 1.18.0.

До­пол­нитель­но в парамет­ре http-title на пор­те 3000 отме­чаем редирект на http:// microblog. htb: 3000/ . Добав­ляем этот домен в файл / etc/ hosts и идем смот­реть сай­ты.

10. 10. 11. 213 microblog. htb format. htb

Веб‑сер­вер на пор­те 80 вер­нул код 404, а на 3000 нас встре­тил Git.

Точка входа

Мы сра­зу можем поис­кать откры­тые репози­тории и поль­зовате­лей.

Ви­дим дос­тупный репози­торий microblog . Ска­чива­ем фай­лы про­екта для изу­чения.

Ис­ходные коды наш­ли, а сай­та пока не вид­но. Пос­коль­ку нам извес­тно реаль­ное домен­ное имя, нуж­но прос­каниро­вать под­домены. Вдруг там дос­тупны дру­гие сай­ты? Для это­го будем исполь­зовать ути­литу ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — HTTP-заголо­вок. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

Ко­ман­да получа­ется сле­дующая:

ffuf -u http:/ / microblog. htb -w subdomains- top1million- 110000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. microblog. htb'

На­ходим два новых под­домена, поэто­му обно­вим запись в фай­ле / etc/ hosts , а затем пос­мотрим, какие сай­ты там хос­тятся.

10. 10. 11. 213 microblog. htb format. htb app. microblog. htb sunny. microblog. htb

Точка опоры