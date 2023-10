$ grep -r 'installShellCommand'

./Contents/Resources/app/out/vs/code/electron-main/main.js:... async installShellCommand(T){const{source:U,target:H}=await this.n();try{const{symbolicLink:re}=await p.SymlinkSupport.stat(U);if(re&&!re.dangling){const Y=await(0,u.realpath) (U);if(H===Y)return}await p.Promises.unlink(U)}catch(re){if(re.code!=="ENOENT")throw re}try{await p.Promises.symlink(H,U)}catch(re) {if(re.code!=="EACCES"&&re.code!=="ENOENT")throw re;const{response:Y}=await this.showMessageBox(T,{type:"info",message:(0,y.localize) (0,null,this.h.nameShort),buttons:[(0,y.localize)(1,null),(0,y.localize)(2,null)]});if(Y===0)try{const ne= osascript -e "do shell script \ "mkdir -p / usr/ local/ bin && ln -sf '${ H} ' '${ U} '\ " with administrator privileges" ;await(0,O.promisify)(E.exec) (ne)}catch{throw new Error((0,y.localize)(3,null,U))}}} ...