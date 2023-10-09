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Поможет нам в этом тренировочная машина PC с площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.214 pc.htb
И начинаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 50051 — неизвестный порт.
Результаты очень скудные: в случае с SSH поможет только брутфорс учетных данных (а он при решении задач с HTB обычно не практикуется), а за что отвечает порт 50051, пока непонятно.
Точка входа
Что за неизвестный порт? Достаточно поискать этот номер в интернете, чтобы обнаружить, что его может держать открытым служба gRPC. Это реализация протокола RPC (метода удаленного вызова процедур) с открытым исходным кодом, разработанная в Google. gRPC предназначен для работы с различными механизмами аутентификации, что упрощает обращение к нему из других систем. Можно использовать его с аутентификацией SSL/TLS на основе токенов Google или без нее, а также подключить собственную систему аутентификации, расширив предоставленный компанией код.
Для работы по протоколу gRPC будем использовать gRPC UI. Скачиваем последнюю версию и запускаем, указывая сервер и порт для подключения.
grpcui -plaintext 10.10.11.214:50051
В итоге получим ссылку, которая поможет удобно работать с сервером через браузер.
Первым делом просматриваем доступные методы. Мы можем зарегистрировать пользователя (
RegisterUser), авторизоваться в сервисе (
LoginUser) и получить какую‑то информацию (
getInfo).
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