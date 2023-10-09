В этом рай­тапе я поз­наком­лю тебя с про­токо­лом gRPC ком­пании Google, затем обна­ружим и про­экс­плу­ати­руем SQL-инъ­екцию для SQLite. При повыше­нии при­виле­гий исполь­зуем уяз­вимость в сер­висе pyLoad.

По­может нам в этом тре­ниро­воч­ная машина PC с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 214 pc. htb

И начина­ем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

50051 — неиз­вес­тный порт.

Ре­зуль­таты очень скуд­ные: в слу­чае с SSH поможет толь­ко брут­форс учет­ных дан­ных (а он при решении задач с HTB обыч­но не прак­тику­ется), а за что отве­чает порт 50051, пока непонят­но.

Точка входа

Что за неиз­вес­тный порт? Дос­таточ­но поис­кать этот номер в интерне­те, что­бы обна­ружить, что его может дер­жать откры­тым служ­ба gRPC. Это реали­зация про­токо­ла RPC (метода уда­лен­ного вызова про­цедур) с откры­тым исходным кодом, раз­работан­ная в Google. gRPC пред­назна­чен для работы с раз­личны­ми механиз­мами аутен­тифика­ции, что упро­щает обра­щение к нему из дру­гих сис­тем. Мож­но исполь­зовать его с аутен­тифика­цией SSL/TLS на осно­ве токенов Google или без нее, а так­же под­клю­чить собс­твен­ную сис­тему аутен­тифика­ции, рас­ширив пре­дос­тавлен­ный ком­пани­ей код.

Для работы по про­токо­лу gRPC будем исполь­зовать gRPC UI. Ска­чива­ем пос­леднюю вер­сию и запус­каем, ука­зывая сер­вер и порт для под­клю­чения.

grpcui -plaintext 10. 10. 11. 214: 50051

В ито­ге получим ссыл­ку, которая поможет удоб­но работать с сер­вером через бра­узер.