Хакеры из группировки LockBit заявили о взломе американской авиакосмической корпорации Boeing и утверждают, что похитили «огромное количество конфиденциальных данных».

«Огромное количество конфиденциальных данных было украдено и уже готово к публикации, если Boeing не свяжется с нами в установленные сроки», — пишут хакеры на своем «сайте для утечек» в даркнете.

Судя по таймеру на сайте группировки, хакеры ждут ответа и выплаты выкупа от Boeing до 2 ноября 2023 года, а после начнут публиковать украденную информацию. Пока злоумышленники не обнародовали даже образцы данных, заявляя, что пока хотят «защитить компанию».

По данным исследователей VX underground, участники LockBit заявляют, что один из партнеров группировки взломал Boeing при помощи некой 0-day уязвимости. При этом хакеры отказались сообщить, как долго они сохраняли доступ к системам компании, и какой объем данных был похищен.

Представители Boeing уже сообщили СМИ, что «проверяют информацию» о заявлениях хакеров и этом инциденте.