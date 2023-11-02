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От редакции
Появление такой статьи в «Хакере», возможно, удивит тебя, однако редакционный совет единогласно поддержал эксперимент. Почему бы не попробовать разок‑другой удалиться от наших обычных тем и не написать о вещах, которые могут помочь кому‑то из читателей сделать свою жизнь лучше? Статья доступна без платной подписки, так что, если понравится, не забудь поделиться ссылкой с друзьями.
Сразу предупреждаю, что большая часть собранных здесь советов — это самый обыкновенный и уже набивший всем оскомину ЗОЖ, то есть здоровый образ жизни. Но при чем здесь ЗОЖ, если речь идет не о физическом здоровье, а о ментальном? Сейчас разберемся.
Warning
Если у тебя реально едет крыша, то бросай читать эту статью и записывайся на прием к врачу. Признаки, которые нельзя игнорировать:
- приступы агрессии;
- панические атаки;
- потеря интереса к жизни, к людям, к своим увлечениям;
- нежелание делать базовые действия, например принимать душ;
- склонность причинять себе вред, навязчивые мысли об этом;
- частые кошмарные сновидения или бессонница;
- постоянная усталость, сонливость;
- проблемы с аппетитом (переедание либо, наоборот, отсутствие аппетита);
- фобии, навязчивые привычки, которые тебе мешают;
- необъяснимые смены настроения;
- неуместные и спонтанные эмоциональные реакции;
- тревожность, отчаяние, безысходность, суицидальные мысли.
Зачем мне это?
Если тебе кажется, что ты не животное, а давно эволюционировал и теперь твой разум преобладает над жалким земным телом, спешу тебя разочаровать. Твое ментальное состояние настолько сильно зависит от бренной оболочки, что даже обидно. Вся эта сознательность, воля и сила духа держатся на базовом здоровье тела.
С точки зрения эволюции тот период, когда наш вид ведет всю эту интеллектуально‑духовную жизнь, очень незначителен. Примерно как тонкий налет мха на огромном валуне веков, в течение которых человек учился выживать в дикой природе и первобытных обществах.
Поэтому последние поколения людей так кроет по части душевного здоровья: мир изменился кардинально, а человек в глубине остался древним. Наш мозг приспособлен совсем к другой жизни, а мы перегружаем его непрерывным потоком информации, разрозненными взаимодействиями, дешевым дофамином и, главное, стрессом. Особенно тяжело приходится айтишникам, у которых компьютер — это и работа, и хобби, и все виды доступного отдыха одновременно.
Пожалуй, можно смело сказать, что любой читающий эту статью испытывает на себе долговременный стресс и его разрушительные последствия — особенно в последние годы.
Это расшатывает наше состояние, делает нас более уязвимыми и неустойчивыми под воздействием внешних событий и внутренних процессов. А вот когда ты здоров, выспался, отдохнул и хорошо поел, согласись, тебя намного сложнее выбить из колеи — ты устойчив и готов бороться!
Получается, твое психическое состояние, поведение и настроение сильно зависят от того, насколько хорошо ты заботишься о своем теле. Условия просты: обеспечь своей пещерной составляющей самый премиальный сервис — и она откроет новый уровень продуктивности для твоего драгоценного высокоразвитого сознания. Так что с разговора о теле мы и начнем.
Режим и отдых
О режиме неспроста говорят из каждого утюга. Постоянный режим дня помогает нервной системе нормально работать, тем самым стабилизирует психологическое состояние, повышает качество сна и помогает иммунной системе. Уж не говоря о продуктивности: если делать одни и те же действия в подходящее время, тебе будет легче приступить и не отвлекаться, будет меньше прокрастинации — так можно натаскать себя на сосредоточенную работу по расписанию.
Конечно, совет «наладить режим» уже сидит в печенках у каждого. Мы скорее попробуем на себе випассану и микродозинг мухоморов, только бы не терзать свою волю налаживанием режима сна и бодрствования, работы и отдыха.
Есть такое понятие — ГГН‑ось, или гипоталамо‑гипофизарно‑надпочечниковая ось. Это «стрессовая система», которая регулирует выработку кортизола. Кортизол — это гормон, отвечающий за напряжение, собранность, концентрацию, противостояние стрессу, он также участвует в регулировании давления, пищеварения, циклов сна и бодрствования.
Миф о совах и жаворонках сослужил нам дурную службу. Мы объявляем свое нарушение работы ГГН‑оси частью своей идентичности и ухаем совой до четырех утра, после этого отсыпаясь до обеда. Вот только при таком графике придется забыть об энергичности, ровном хорошем настроении и концентрации без кофе и других стимуляторов.
В случае нарушений, например в ответ на хронический стресс, ГГН‑ось начинает работать слишком активно, и у человека повышается средний уровень кортизола. Вообще избыток кортизола грозит множеством неприятных последствий, в том числе гипертонией, проблемами с иммунитетом и лишним весом. А для темы сна важно, что кортизол может начать выделяться в неподходящие моменты дня. При нормальных условиях уровень кортизола снижается до минимума к 19–20 часам, а максимума достигает в районе 7 утра, отчего в теории идеальный сферический человек в вакууме просыпается сам без будильника.
Но у «сов» уровень кортизола, наоборот, поднимается к вечеру, и тогда они наконец‑то чувствуют бодрость и готовность к активной жизни. И вот вечером и ночью «сова» или человек с бессонницей занимается своими делами, затем рано или поздно усталость пересиливает и человек засыпает. Но из‑за повышенного кортизола даже может, немного отдохнув, снова проснуться среди ночи и не мочь уснуть обратно.
Все это работает как усиливающая петля обратной связи: чем хуже ты отдыхаешь, тем больше стресса, чем больше стресса, тем хуже ты отдыхаешь и так далее. Поэтому нам нужно работать со стрессом через все доступные каналы, важнейший из которых — сон.
Качественный сон
Наверняка ты слышал, что для засыпания человеку нужен гормон мелатонин. Мелатонин не только помогает спать, но и предотвращает стресс, депрессию, ожирение, повышенное давление, к тому же улучшает иммунитет.
Выделение мелатонина зависит от уровня освещенности — чем светлее, тем хуже он вырабатывается; причем больше всего мешает свет в сине‑зеленой части спектра.
И даже если ты примешь таблетку мелатонина, без темноты она не сработает.
Идеально, если, когда ты спишь, в комнате будет полная темнота. Да, даже без огоньков роутера и отсветов неоновой вывески «Пиво» от ларька под окном. Понять, что такое полная темнота, легко: твои открытые глаза видят то же самое, что и закрытые, — то есть ничего, HEX 000000.
А поскольку в нашей цивилизации ночь идет в комплекте с улицей, фонарем и круглосуточной аптекой, тебе пригодятся блэкаут‑шторы, а для стопроцентной темноты — маска для сна.
Пруфы
Синий свет подавляет выработку мелатонина и усиливает проблемы со сном.
Да, пару‑тройку дней придется привыкать ко сну в маске, зато потом привычка заработает в обратную сторону и ты начнешь быстро засыпать, едва надев маску. Выбирай маску с углублением для глаз, она комфортнее всего и почти не мешает.
Особенно маска поможет тем, кто еще не наладил свой режим, так что большая часть сна пока что приходится на световой день.
Не забывай и о том, что спать лучше в тихой и хорошо проветренной комнате, оптимальная температура воздуха для сна — не выше 23 °С.
Перед сном лучше всего отказаться от голубых экранов, яркого света и возбуждающих мозг игр и сериалов, посиделок с алкоголем, а также напряженной работы. Гораздо лучше подойдет чтение, прогулка и спокойные хобби. При этом следи, чтобы свет был неяркий и в желтой части спектра.
Итак, что мешает качественно спать:
- свет;
- курение;
- алкоголь;
- кофеин;
- некоторые лекарства;
- переедание;
- шум;
- проблемы с позвоночником;
- стресс;
- нарушения режима;
- игры и фильмы перед сном;
- активные занятия перед сном.
Что поможет тебе спать лучше:
- магний перед сном;
- 5-HTP (предшественник серотонина, который затем преобразуется в мелатонин) перед сном;
- медитация;
- полная темнота;
- прохлада;
- свежий воздух;
- прогулка перед сном;
- теплая ванна перед сном, особенно с сульфатом магния;
- легкий ужин за несколько часов до сна;
- постоянный режим сна и бодрствования, в том числе на выходных.
Активность и силовые тренировки
Час от часу не легче! Режим, спорт, только про полезное питание не хватало. Все верно, дальше будет и про питание, от него никуда не деться в этом разговоре.
Движение настолько необходимо нашему телу и разуму, что, чтобы перечислить все процессы, которые ухудшаются без движения, — не хватит целой статьи. Увы, движение пальцев по трекпаду недостаточно нагружает мышцы и не нормализует лимфоток.
Я не предлагаю заниматься скандинавской ходьбой в парке, да и все равно тебя пока не возьмут в программу «Активное долголетие». Зато сделать десяток приседаний или прыжков пару раз в день сможет любой. Если ты совсем не спортивный человек, начни с минимального действия, пусть оно будет казаться даже слишком простым для тебя, но именно так активность войдет в привычку. А дальше постепенно захочется большего.
Для борьбы со стрессом, депрессией и тревожностью особенно полезны силовые тренировки — они помогают отработать накопившийся стресс и поощряют нас выделением эндорфинов, а также улучшают сон.
Еда
Ты — то, что ты ешь! Так что если ты не хочешь быть хрупким, липким и с газами, то забей на чипсы, сладости и газировку. Твой настоящий бро — нутритивно плотные продукты, то есть содержащие как можно больше микронутриентов — витаминов, минералов и аминокислот — на каждую калорию.
И если в этот момент у тебя в голове появились печальные образы овсянки и куриной грудки из привычного ПП (правильного питания), спешу тебя обрадовать. Грудка не только сухая и низкокалорийная, но и не слишком удовлетворяющая для твоего организма.
Эта тема не так проста, потому что если погружаться в нее, то начинают играть роль усвояемость, биодоступность, совместимость и даже несовместимость нутриентов. Но в твоих силах исключить однозначно бесполезные и вредные продукты и добавить полезные.
Итак, продукты, богатые нутриентами:
- внутренние органы животных, птичьи потроха;
- травы и специи;
- зелень;
- овощи;
- семена и орехи;
- рыба и морепродукты;
- мясо и птица;
- яйца;
- масла;
- бобовые;
- фрукты.
Попробуй пару месяцев заполнять свою тарелку именно этими продуктами и посмотри, как изменится твое самочувствие и энергичность.
Заметь, в списке нет круп, их можно добавлять по остаточному принципу, но уж точно не брать за основу рациона. Крупы и каши не настолько полезны и необходимы, как считали наши бабушки. Скорее они дешевы и дают сытость в тяжелые времена.
Что есть не стоит:
- сильно обработанную продукцию (длинный состав и много калорий);
- полуфабрикаты, замороженные и не только;
- мучные и кондитерские изделия;
- сахар и сладости;
- чипсы и другие снеки, если они не похожи на морковку, стебли сельдерея и тому подобные вещи.
Думаю, ты и сам неплохо догадываешься, что такое полезные натуральные продукты, а что такое вредная еда. Осталось только перестать обманывать себя и считать, что это дело второстепенное.
Вода
Раз уж мы решили пройтись по прописным истинам, нельзя не упомянуть воду! Пить достаточно воды важно в том числе для мозга. Нехватка жидкости может ощущаться как усталость, слабость, подавленность, раздражительность, ухудшение памяти и концентрации.
Многие слышали про норму два‑три литра воды в день, но эта рекомендация — типичный случай, когда журналист недопонял информацию, полученную от ученых, и искаженная версия пошла в народ. Хлестать воду большими бутылями вовсе не обязательно!
Из этой нормы нужно вычитать жидкую пищу и напитки, да и вообще — сейчас врачи рекомендуют пить по жажде, главное — всегда иметь воду под рукой.
Увы, многие из нас не различают чувство жажды и голода. Не осознавая, что хотят пить, люди без конца заглядывают в холодильник, чтобы что‑то пожевать, в то время как организму приходится извлекать жалкие капли жидкости из подсохших со вчера котлет. Если это твой случай, попробуй, когда захотелось перекусить, сначала выпить стакан воды.
Памятка
- После пробуждения выпивай стакан‑другой воды.
- Всегда носи с собой бутылку воды.
- Выпивай стакан воды за полчаса‑час до еды.
- Пей, как только чувствуешь жажду.
- Попробуй пить воду вместо перекуса.
Контрастный душ
Про контрастный душ мы знаем с самого детства — это непременный атрибут чудаковатого деда‑зожника, который бегает с голым торсом до поздней осени, а зимой обтирается снегом. Такой NPC спаунится в каждом третьем дворе на территории СНГ, и его затейливый скрипт действительно приносит ему пользу!
Чередование горячей и холодной воды помогает улучшить снабжение клеток кислородом и питательными веществами, улучшает иммунитет, стимулирует выработку эндорфинов, снижает стресс, растворяет плохое настроение и апатию.
Начинаем с теплой воды комфортной температуры, постепенно и плавно добавляем холодной, затем переходим к горячей воде и обратно. Заверши душ холодной водой и не увлекайся: пяти‑десяти минут будет более чем достаточно!
Помни, что любая полезная вещь, доведенная до крайности, становится опасной, так что сигать в прорубь вслед за дедом не нужно!
Массаж
Звучит странно, но массаж помогает при депрессии и тревожности. До конца неизвестно, как это работает, но почему бы и нет? Если у тебя нет времени куда‑то ездить, массажист может прийти на дом со своим раскладным столом.
Ну а если это совсем не твоя история, попробуй осторожно разминать плечи и шею самостоятельно, в том числе мышцы у основания черепа. Это совсем не то же самое, что профессиональный массаж всего тела, но хоть что‑то.
Витамины
Конечно, ответственный человек должен пойти к врачу и сдать анализ на дефициты. Но если по какой‑то причине это невозможно, российской осенью и зимой ты не прогадаешь с витамином D.
Про необходимость витамина D для усвоения кальция слышали многие. Более интересно, что нехватка витамина D может быть связана с лишним весом и множеством тяжелых состояний, включая гипертензию и аутоиммунные заболевания.
Для нас же главное, что при недостатке витамина D страдает ментальное здоровье и нервная система.
Как получить витамин D:
- проводить время на солнце;
- есть жирную рыбу и морепродукты, рыбью печень и рыбий жир;
- есть грибы, особенно лесные, а не выращенные на грибной ферме;
- есть желтки яиц;
- принимать добавки;
- использовать УФ‑лампу.
Второй витамин для ментального здоровья — это магний. Когда его недостаточно, это провоцирует все тот же знакомый список проблем: стресс, апатия, депрессия, тревожность. Не говоря уже о проблемах с сердцем, мышцами и костями.
Магний можно получить из специальных витаминных добавок либо из пищи, такой как:
- темный шоколад;
- авокадо;
- орехи и семена;
- цельнозерновые и бобовые культуры;
- тофу;
- жирная рыба;
- листовая зелень (кейл, шпинат, салат, микрозелень);
- бананы.
Добавки с магнием лучше принимать на ночь. А если на ночь захочется принять что‑то еще — прими ванну с магнием. «Английскую» или «эпсомскую» соль с магнием легко найти в аптеке или на маркетплейсах.
Как внедрять новые привычки
Возможно, ты скажешь, что все эти рекомендации банальны и всем давно известны, но, к сожалению, просто знать их недостаточно — нужно еще и регулярно выполнять.
Если тебе вдруг захочется применить все советы из этой статьи, пожалуйста, делай это дозированно. Не пытайся изменить все свои привычки одним махом с понедельника. Даже когда ты меняешь свою рутину на более здоровую и полезную, это тоже стресс для организма — нашу психику напрягают любые изменения.
Выбери одну‑две вещи, которые ты хочешь внедрить в первую очередь, и сконцентрируйся на них. Это изменит твое состояние и даст тебе больше сил для дальнейших улучшений.
Главное — не первоначальный заряд мотивации, а регулярные маленькие шаги. Чем проще будет каждое действие на пути к цели, тем больше шансов, что ты сделаешь его даже в самый тяжелый и утомительный день. К примеру, если решил заняться спортом, пока не ставь себе цель подготовиться к марафону, поставь цель пройтись всего полчаса после работы. В какой‑то момент это станет слишком легко и тебе захочется сделать прогулку длиннее или даже пробежаться.
Удостоверившись, что новые привычки приросли к твоему образу жизни как родные, добавляй еще пару новых по той же схеме.
Выводы
Итак, мы узнали, как поддерживать свое тело на максимальном уровне здоровья и энергии. Если статья найдет своего читателя, то я обязательно вернусь со второй частью, где от поддержания здоровья тела мы перейдем к здоровью душевному.