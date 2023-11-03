Компания Boeing, о взломе которой недавно заявила вымогательская группировка LockBit, подтвердила факт кибератаки. Как стало известно теперь, инцидент затронул бизнес компании по производству и дистрибуции запчастей.

Напомним, что в конце прошлой недели хакеры из группировки LockBit заявили о взломе американской авиакосмической корпорации Boeing, утверждая, что похитили «огромное количество конфиденциальных данных».

Образцы украденной информации не были обнародованы, так как группировка сообщала, что пока хочет «защитить компанию», рассчитывая начать переговоры.

Позже информация о скором «сливе» данных Boeing была удалена с сайта LockBit, и представители группы заявили специалистам VX underground, что начали переговоры с пострадавшей компанией.

Как теперь сообщают представители Boeing, инцидент не повлиял на безопасность полетов, и в настоящее время компания проводит расследование случившегося совместно с правоохранительными и регулирующими органами. При этом Boeing не подтвердила связь между заявлениями LockBit и инцидентом, который затронул некоторые из ее систем.

Сервисный сайт Boeing в настоящее время недоступен с сообщает о неких «технических проблемах», из-за которых и произошло отключение.