Федеральный суд с участием присяжных заседателей признал основателя и бывшего главу криптовалютной биржи FTX и фонда Alameda Research Сэм Бэнкмана‑Фрида виновным по семи пунктам обвинения. Максимальный срок лишения свободы по этим обвинениям составляет 110 лет.

Напоминаем, что ранее мы посвятили краху FTX и скандалу, связанному с ее банкротством, большую статью.

Судебный процесс проходил в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка, расположенном на Манхэттене. В обвинительном заключении сказано, что Сэм Бэнкман-Фрид «присвоил и растратил средства клиентов FTX и использовал миллиарды долларов похищенных средств <...> для собственного обогащения; поддержания деятельности FTX; финансирования спекулятивных венчурных инвестиций; сделал более ста миллионов долларов в виде взносов в избирательные кампании демократов и республиканцев с целью повлиять на криптовалютное регулирование; а также для оплаты операционных расходов Alameda». Также его обвинили в том, что он делал «ложные и мошеннические заявления и утверждения для инвесторов FTX и кредиторов Alameda».

В список из семи обвинений входят:

мошенничество с использованием электронных средств связи;

сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи против клиентов FTX;

мошенничество с использованием электронных средств связи по отношению к кредиторам Alameda Research;

сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в отношении кредиторов Alameda Research;

сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами инвесторов FTX;

сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами клиентов FTX в связи с покупкой и продажей криптовалюты и свопов;

сговор с целью отмывания денег.

Пять обвинений, связанные с мошенничеством с использованием электронных средств связи и отмыванием денег, предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы за каждое, а оставшиеся два обвинения — в виде пяти лет лишения свободы за каждое.

Присяжные вынесли вердикт после примерно четырех часов обсуждения. Фактический приговор будет вынесен и оглашен 28 марта 2024 года окружным судьей США Льюисом Капланом.

Сэм Бэнкман-Фрид, который так и не признал себя виновным, сам решил дать показания в свою защиту на этом процессе и попытался переложить вину за случившееся на других. Сообщается, что на вопросы обвинения он более 100 раз отвечал «я не уверен» или «я не помню», избегая прямых ответов.

Он заявил, что допустил ошибки, управляя FTX (например, не сформировав команду по управлению рисками), но не похищал средства клиентов. Бэнкман-Фрид подчеркивал, что, по его собственному мнению, заимствования, которые Alameda осуществляла у FTX, были разрешены, и он не осознавал, насколько велики долги, пока дело не дошло до краха обеих компаний.

Три бывших руководителя FTX и дочерней Alameda Research (Гэри Ван, Нишад Сингх и бывшая девушка Бэнкмана-Фрида Кэролайн Элли­сон), признали свою вину и дали показания против своего бывшего руководителя. В своих показаниях они заявили, что Бэнкман-Фрид направлял их на совершение преступлений, в том числе помогал Alameda разграблять FTX, а также лгал кредиторам и инвесторам о настоящем положении дел в компаниях.

На этой неделе были представлены заключительные аргументы, и судебный процесс, длившийся около месяца, подошел к концу. Прокурор США Николас Роос заявлял, что нет никаких серьезных сомнений в том, что 10 млрд долларов средств, принадлежащих клиентам FTX, пропали, и что теперь присяжные должны решить, знал ли Бэнкман-Фрид о том, что его действия были неправомерными.

«Это была целая пирамида обмана, построенная подсудимым на фундаменте из лжи и ложных обещаний, и все это для того, чтобы получить деньги, — сказал Роос. — В конечном итоге она рухнула, оставив после себя тысячи жертв».

Защитник экс-главы FTX, Марк Коэн, настаивал на том, что Бэнкман-Фрид совершал ошибки, но не совершал преступлений:

«Бизнес-решения, принятые из лучших побуждений, не являются основанием для осуждения, — заявлял Коэн. — Плохое управление рисками — это не преступление. Плохие бизнес-решения — это не преступление».

Сторона обвинения сравнивала эту аргументацию с тем, «как если бы кто-то ограбил ювелирный магазин и оправдывал свои действия тем, что там не было охранника». «Обвиняемый знал, что поступает неправильно, и именно поэтому не стал нанимать специалистов по управлению рисками», — настаивал прокурор Даниэль Сассун.

Хотя завершившийся на этой неделе судебный процесс охватывал семь уголовных обвинений, в общей сложности Бэнкману-Фриду были предъявлены обвинения по 12 пунктам. Отдельное судебное разбирательство, запланированное на март 2024 года, будет посвящено оставшимся обвинениям, а именно: мошенничеству против клиентов FTX в связи с покупкой и продажей деривативов; мошенничеству с ценными бумагами клиентов FTX; сговору с целью совершения банковского мошенничества; сговору с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег; а также сговору с целью нарушения антикоррупционных положений Закона о противодействии коррупции за рубежом.

После оглашения решения присяжных адвокат Марк Коэн заявил, что «разочарован», но уважает их решение.

«Мистер Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и будет продолжать активно бороться с выдвинутыми против него обвинениями», — сообщил прессе Коэн.

Стоит отметить, что Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа 2023 года, куда попал после того как судья отменил его залог и домашний арест, придя к выводу, что бывший глава FTX, вероятно, пытался манипулировать свидетелями.