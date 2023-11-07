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Проходить будем тренировочную машину Topology с площадки Hack The Box. Уровень ее — легкий.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.217 topology.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Скрипт нашел всего два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache 2.4.41.
Брутить SSH смысла нет, поэтому сразу переходим к сайту.
Точка входа
На главной странице есть ссылка, которая переносит нас на новый домен
latex..
Заносим и этот домен в
/ и обновляем страницу.
10.10.11.217 topology.htb latex.topology.htb
На странице видим поле ввода, которое принимает от пользователя формулу на языке LaTeX. Но к этому вернемся позже, а сначала просканируем другие поддомены при помощи ffuf.
Справка: сканирование веба c ffuf
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch и DIRB.
Я предпочитаю легкий и очень быстрый ffuf. При запуске указываем следующие параметры:
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
-
-t— количество потоков;
-
-u— URL;
-
-H— заголовок HTTP.
Место перебора помечается словом FUZZ.
Задаем все параметры и получаем вот такую команду:
ffuf -u http://topology.htb/ -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.topology.htb'
Но в вывод попадают абсолютно все варианты из списка, а значит, нужно использовать фильтры, к примеру по размеру страницы. Для этого добавим параметр
-fs, который отсеет все страницы заданного размера.
ffuf -u http://topology.htb/ -w subdomains-dnsscan-10000.txt -t 256 -H 'Host: FUZZ.topology.htb' -fs 6767
Находим еще два поддомена:
dev и
stats. Поэтому обновляем запись в файле
/ и просматриваем новые сайты.
10.10.11.217 topology.htb latex.topology.htb dev.topology.htb stats.topology.htb
На первом нас встречает HTTP-аутентификация, а на втором просто отображается картинка.
Больше ничего не получив, возвращаемся к форме LaTeX.
Точка опоры
LaTeX позволяет автоматизировать многие задачи при подготовке научных публикаций и самых разных пособий. Он облегчает нумерацию разделов, ввод формул, добавление перекрестных ссылок и многие другие вещи. Готовя свой документ, автор указывает логическую структуру текста, а LaTeX решает вопросы его отображения. То есть содержание отделено от оформления.
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