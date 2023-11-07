В этом рай­тапе я покажу, как исполь­зовать инъ­екцию команд в LaTeX, что­бы про­читать фай­лы на сер­вере и получить кри­тичес­ки важ­ные дан­ные. Затем повысим при­виле­гии через gnuplot.

Про­ходить будем тре­ниро­воч­ную машину Topology с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее — лег­кий.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 217 topology. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Скрипт нашел все­го два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 8.2p1;

80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.41.

Бру­тить SSH смыс­ла нет, поэто­му сра­зу перехо­дим к сай­ту.

Точка входа

На глав­ной стра­нице есть ссыл­ка, которая перено­сит нас на новый домен latex. topology. htb .

За­носим и этот домен в / etc/ hosts и обновля­ем стра­ницу.

10. 10. 11. 217 topology. htb latex. topology. htb

На стра­нице видим поле вво­да, которое при­нима­ет от поль­зовате­ля фор­мулу на язы­ке LaTeX. Но к это­му вер­немся поз­же, а сна­чала прос­каниру­ем дру­гие под­домены при помощи ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -H — заголо­вок HTTP. Мес­то перебо­ра помеча­ется сло­вом FUZZ.

За­даем все парамет­ры и получа­ем вот такую коман­ду:

ffuf -u http:/ / topology. htb/ -w subdomains- dnsscan- 10000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. topology. htb'

Но в вывод попада­ют абсо­лют­но все вари­анты из спис­ка, а зна­чит, нуж­но исполь­зовать филь­тры, к при­меру по раз­меру стра­ницы. Для это­го добавим параметр -fs , который отсе­ет все стра­ницы задан­ного раз­мера.

ffuf -u http:/ / topology. htb/ -w subdomains- dnsscan- 10000. txt -t 256 -H 'Host: FUZZ. topology. htb' -fs 6767

На­ходим еще два под­домена: dev и stats . Поэто­му обновля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts и прос­матри­ваем новые сай­ты.

10. 10. 11. 217 topology. htb latex. topology. htb dev. topology. htb stats. topology. htb

На пер­вом нас встре­чает HTTP-аутен­тифика­ция, а на вто­ром прос­то отоб­ража­ется кар­тинка.

Боль­ше ничего не получив, воз­вра­щаем­ся к фор­ме LaTeX.

Точка опоры

LaTeX поз­воля­ет авто­мати­зиро­вать мно­гие задачи при под­готов­ке науч­ных пуб­ликаций и самых раз­ных пособий. Он облегча­ет нумера­цию раз­делов, ввод фор­мул, добав­ление перек­рес­тных ссы­лок и мно­гие дру­гие вещи. Готовя свой документ, автор ука­зыва­ет логичес­кую струк­туру тек­ста, а LaTeX реша­ет воп­росы его отоб­ражения. То есть содер­жание отде­лено от офор­мле­ния.