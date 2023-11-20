В конце прошлой недели СМИ, со ссылкой на постановления кабмина, сообщили, что теперь Роскомнадзор (РКН) официально наделили полномочиями блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок.

Теперь РКН сможет вносить в Единый реестр запрещенной информации сервисы, где содержатся сведения «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Напомним, что в начале сентября наделить Роскомнадзор такими полномочиями предложили в Минцифры. Тогда специалисты предупреждали, что в случае принятия этих поправок под запретом могут оказаться сайты со списками VPN, а также с инструкциями по созданию собственных VPN и прокси-серверов.

Вскоре после этого РНК представил проект приказа, в котором содержались критерии для внесения ресурсов в реестр, — их будет семь. Например, Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией о методах и способах использования запрещенных ресурсов и рекламой соответствующих программ. Также поводом для блокировки могут стать «наличие информации, направленной на убеждение в привлекательности использования способов», а также «наличие информации, обосновывающей достоинства использования» способов обхода блокировок и «дающей положительную оценку или одобрение действиям по использованию таких способов, методов».