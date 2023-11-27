Американский индустриальный гигант General Electric расследует появившиеся в сети заявления хакеров, которые утверждают, что взломали среду разработки компании и похитили значительный объем данных.

Ранее в этом месяце на одном из хак-форумов злоумышленник под ником IntelBroker попытался продать за 500 долларов доступ к «пайплайнам разработки и софта» компании General Electric. Не найдя покупателей на этот товар, хакер сообщил, что теперь продает не только доступ к сети компании, но якобы украденные у нее данные.

«Ранее я уже предлагал доступ к General Electrics, однако ни один серьезный покупатель не отозвался на мое предложение и не продолжил [переговоры]. Теперь я продаю все отдельно, включая доступ (SSH, SVN и прочее). [Украденные] данные включают в себя множество военной информации, связанной с DARPA, файлы, SQL-файлы, документы и так далее», — заявляет IntelBroker.

В качестве доказательства своих слов злоумышленник опубликовал скриншоты похищенных данных, включая БД GE Aviations, содержащую информацию о военных проектах компании.

Как сообщает издание Bleeping Computer, представители General Electric уже знают о якобы выставленных на продажу данных, и в компании уже проводят расследование возможной утечки.

«Нам известно о заявлениях злоумышленников, касающихся данных GE, и мы уже расследуем эти заявления. Мы примем соответствующие меры для защиты целостности наших систем», — сообщают в компании.

Издание отмечает, что пока взлом General Electric не подтвержден официально, но в прошлом IntelBroker не раз проводил успешные и громкие кибератаки. Например, на его счету взлом сервиса доставки продуктов Weee!, а также кража конфиденциальной информации с серверов организации DC Health Link, которая управляет планами медицинского обслуживания членов Палаты представителей США, их сотрудников, а также членов их семей.