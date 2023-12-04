Google продолжает борьбу с блокировщиками рекламы. Недавно в компании заявили, что внедрение скандального Manifest V3, который определяет возможности и ограничения для расширений, произойдет уже летом 2024 года. Как теперь отмечают журналисты, это не только создаст проблемы для работы многих расширений, но и заметно замедлит их обновления.

В середине ноября разработчики Google сообщили, что внедрение печально известного Manifest V3, которое не однократно откладывать ранее, а также отказ от старых расширений произойдут в июне 2024 года. К этому времени, после релиза Chrome 127, разработчики отключат Manifest V2 для всех pre-stable версий Chrome (Beta, Dev и Canary). В компании заявили:

«Расширения Manifest V2 будут автоматически отключены в браузере, и устанавливать расширения Manifest V2 из Chrome Web Store более будет нельзя».

При этом точные сроки окончания перехода по-прежнему не названы. Так, в компании говорят, что «потребуется не менее месяца на наблюдение и стабилизацию изменений в pre-stable версиях», и лишь после этого изменения распространятся на стабильную ветку Chrome, где «будут постепенно развертываться с течением времени». В Google подчеркнули, что точные сроки «могут меняться в зависимости от собранных данных». О каких именно данных идет речь, не уточняется.

При этом корпоративные пользователи с включенной политикой ExtensionManifestV2Availability получат дополнительный год совместимости с Manifest V2.

Напомним, что в Google давно уверяют, что Manifest V3 и ограничения для расширений позволят браузеру экономить ресурсы, а Google сможет лучше защитить конфиденциальность пользователей от разработчиков расширений. При этом в компании стараются не заострять внимании на том факте, что с «урезанными» блокировщиками пользователи будут открыты для всего остального интернета, а также для самой Google.

Основная проблема Manifest V3, которую сообщество обсуждает с 2018 года (1, 2, 3), заключается в том, что он серьезно затруднит работу блокировщиков рекламы, антивирусов, решений для родительского контроля и различных продуктов для защиты конфиденциальности.

Из-за этого Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation) называл Manifest V3 «лживым и опасным», заявляя, что «вряд ли Mv3 сильно повлияет на защиту [пользователей]». В более поздней статье представители EFF отмечали, что аргумент Google о «меньшем расходе ресурсов» тоже не выдерживает критики. К аналогичным выводам пришли и специалисты Mozilla.

Здесь стоит отметить, что в прошлом году разработчики блокировщика рекламы AdGuard детально рассказывали о том, чем чреват переход на Manifest V3, и с какими проблемами им пришлось столкнуться, создавая новую версию блокировщика. Вкратце: лимитов на правила фильтрации не хватает, синтаксис декларативных правил сильно ограничен, пользователи не могут просматривать логи фильтрации, и нововведения вызывают проблемы с производительностью.

Но в последнее время Google борется с блокировкой рекламы все активнее. Так, YouTube теперь делает все возможное, чтобы обнаруживать и блокировать пользователей таких расширений, а теперь разработчики компании заявили о возвращении к планам по развертыванию Manifest V3.

Детальный анализ сложившейся ситуации провели журналисты издания Engadget, которые одними из первых отметили, что Manifest V3 не только ограничит расширения (без реальных обоснований, ориентированных на пользователей), но и создаст серьезные препятствия для их своевременного обновления, что в итоге помешает разработчикам быстро реагировать на происходящие изменения.

Так, сейчас YouTube может мгновенно изменить свою систему доставки рекламы, но как только Manifest V3 станет обязательным, разработчики расширений не смогут реагировать столь же быстро. Журналисты говорят, что если блокировка рекламы — это игра в кошки-мышки, то после развертывания Manifest V3, Google заставит «мышь» существенно замедлиться.

Проблема в том, что на сегодняшний день блокировщики рекламы и приложения для обеспечения конфиденциальности могут сами обновлять свои списки фильтров, часто используя для этого гигантские опенсорсные списки, в составлении которых принимает участие все сообщество.

Однако после появления Manifest V3 это станет невозможно, так как Google расценивает это как «удаленно размещенный код» (remotely hosted code) и запрещает. В результате любые обновления, включая списки фильтров, должны будут происходить через полноценную процедуру проверки обновления расширений в Chrome Web Store, что неминуемо повлечет за собой временные задержки.

Представители Engadget побеседовали с некоторыми разработчиками расширений, и те рассказали изданию о постоянной игре в кошки-мышки с YouTube. Так, директор по продуктам и инженерным разработкам Ghostery Кшиштоф Модрас (Krzysztof Modras) сообщает:

«YouTube адаптирует свои механизмы чаще, чем когда бы то ни было. Чтобы противостоять этим изменениям по доставке рекламы и обнаружению блокировщиков, списки приходится обновлять как минимум ежедневно, а иногда даже чаще. И когда все игроки в этой сфере внедряют инновации, некоторые блокировщики рекламы просто не успевают за этими изменениями. С помощью Manifest V3 Google закроет дверь для инноваций в области блокировки рекламы и внедрит еще один уровень контроля, который замедлит реакцию блокировщиков на новые объявления и методы онлайн-слежки», — говорит Модрас.

Стоит отметить, что у Ghostery есть специальная страница, посвященная Manifest V3, предупреждающая, что «ничто, представленное в Manifest V3 в его текущем виде, не может помочь защитить конфиденциальность», а сам проект «попросту враждебен для пользователей».

Аналогично в FAQ uBlock Origin есть информация, связанная с обнаружением блокировщиков рекламы на YouTube, которая гласит, что «YouTube регулярно меняет свои скрипты для обнаружения» и пользователи блокировщиков могут оказаться заблокированы на «короткие периоды времени, когда [YouTube изменил] скрипты, но мы еще не обновили наши фильтры».

После того как поддержка Manifest V3 станет обязательной, такие обновления, которые должны появляться «как минимум ежедневно», выходить не смогут. Судя по всему, на рассмотрение таких обновлений будет уходить от нескольких часов до трех недель. Причем эти сроки актуальны для настоящего времени, а Google намеревается резко увеличить объем работы по проведению проверок в Chrome Web Store, то есть в будущем сроки могут значительно возрасти.

Разработчики Firefox, которые вынуждены поддерживать расширения Manifest V3 из-за популярности Chrome, уже заявляли, что не собираются прекращать поддержку Manifest V2 в ближайшее время.

Реализация Manifest V3 в Firefox не предусматривает ограничений на фильтрацию, и Mozilla обещает, что пользователи «могут быть уверены, что, несмотря на эти изменения в новой архитектуре расширений Chrome, реализация Manifest V3 в Firefox гарантирует им доступ к наиболее эффективным инструментам защиты конфиденциальности, таким как uBlock Origin и другим расширениям, блокирующим контент и сохраняющим конфиденциальность».

Также еще в 2022 году разработчики браузера Vivaldi посвятили большую публикацию Manifest V3 , заверив пользователей, что они постараются справиться с любыми ограничениями, которые Google реализует в этой версии манифеста.