В этом рай­тапе я покажу, как зло­умыш­ленник может исполь­зовать невер­ную нас­трой­ку JSON Web Tokens при ата­ке на веб‑сер­вер. Так­же про­экс­плу­ати­руем обход катало­га в Nginx, получим дос­туп к Redis бла­года­ря SSRF и поуп­ражня­емся в ата­ках, свя­зан­ных с Docker.

Всё это — в рам­ках зах­вата тре­ниро­воч­ной машины Cybermonday с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее — слож­ный.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 228 cybermonday. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Nmap нашел все­го два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сер­вер Nginx 1.25.1.

От­кры­ваем сайт и пыта­емся опре­делить, какие исполь­зуют­ся тех­нологии.

На сай­те есть воз­можность регис­тра­ции и авто­риза­ции — сра­зу же зарегис­три­руем­ся. Это откро­ет нам дос­туп к новым фун­кци­ям и рас­ширит область тес­тирова­ния.

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му нуж­но про­вес­ти ска­ниро­вание в поис­ках скры­тых воз­можнос­тей и ресур­сов.

Справка: сканирование веба c feroxbuster Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -u — URL;

— URL; -k — игно­риро­вать ошиб­ки SSL;

— игно­риро­вать ошиб­ки SSL; -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем все парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -k -u http:/ / cybermonday. htb/ -t 16 -d 1 -w files_ interesting. txt

Нам дос­тупно нес­коль­ко инте­рес­ных фай­лов. Увы, robots. txt ока­зал­ся пус­тым, одна­ко из . htaccess узна­ём нас­трой­ки дос­тупа.

curl http:/ / cybermonday. htb/ . htaccess

Точка входа

При тес­тирова­нии фор­мы авто­риза­ции я обна­ружил, что если попытать­ся зарегис­три­ровать вто­рого поль­зовате­ля на тот же поч­товый ящик, то появит­ся стра­ница с ошиб­кой. Из нее мы выяс­нили, что сайт сде­лан на фрей­мвор­ке Laravel.

Так­же здесь из‑за неп­равиль­ной нас­трой­ки Nginx воз­можна уяз­вимость типа Nginx Alias Traversal. Под­робно я ее раз­бирал в рай­тапе по машине Pikaboo. Поп­робу­ем подоб­рать имя фай­ла, исполь­зуя обход катало­га / assets.. / .

feroxbuster -k -u http:/ / cybermonday. htb/ assets../ -t 8 -d 1 -w files_ interesting. txt

На­ходим мно­го инте­рес­ного, к при­меру файл . env , содер­жащий нас­трой­ки служб.

Так­же дос­тупен каталог . git , что дает нам воз­можность получить исходные коды сай­та с помощью git-dumper .

mkdir git git- dumper http:/ / cybermonday. htb/ assets../ . git . / git

Ра­ботать с git-репози­тори­ем мож­но через VS Code.

Прос­матри­вая фай­лы сай­та, узна­ём о наличии роли isAdmin (стро­ка 41).