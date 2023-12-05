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Всё это — в рамках захвата тренировочной машины Cybermonday с площадки Hack The Box. Уровень ее — сложный.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.228 cybermonday.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Nmap нашел всего два открытых порта: 22 — служба OpenSSH 8.4p1 и 80 — веб‑сервер Nginx 1.25.1.
Открываем сайт и пытаемся определить, какие используются технологии.
На сайте есть возможность регистрации и авторизации — сразу же зарегистрируемся. Это откроет нам доступ к новым функциям и расширит область тестирования.
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому нужно провести сканирование в поисках скрытых возможностей и ресурсов.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-u— URL;
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-k— игнорировать ошибки SSL;
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-w— словарь (я использую словари из набора SecLists);
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-t— количество потоков;
-
-d— глубина сканирования.
Задаем все параметры и запускаем сканирование:
feroxbuster -k -u http://cybermonday.htb/ -t 16 -d 1 -w files_interesting.txt
Нам доступно несколько интересных файлов. Увы,
robots. оказался пустым, однако из
. узнаём настройки доступа.
curl http://cybermonday.htb/.htaccess
Точка входа
При тестировании формы авторизации я обнаружил, что если попытаться зарегистрировать второго пользователя на тот же почтовый ящик, то появится страница с ошибкой. Из нее мы выяснили, что сайт сделан на фреймворке Laravel.
Также здесь из‑за неправильной настройки Nginx возможна уязвимость типа Nginx Alias Traversal. Подробно я ее разбирал в райтапе по машине Pikaboo. Попробуем подобрать имя файла, используя обход каталога
/.
feroxbuster -k -u http://cybermonday.htb/assets../ -t 8 -d 1 -w files_interesting.txt
Находим много интересного, к примеру файл
., содержащий настройки служб.
Также доступен каталог
., что дает нам возможность получить исходные коды сайта с помощью
git-dumper.
mkdir git
git-dumper http://cybermonday.htb/assets../.git ./git
Работать с git-репозиторием можно через VS Code.
Просматривая файлы сайта, узнаём о наличии роли
isAdmin (строка 41).
При этом в файле
ProfileController. при обновлении свойств профиля пользователя нет никакой проверки отправляемых параметров (строки 19–33).
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