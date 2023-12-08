Министерство юстиции США сообщает, что россиянин Анатолий Легкодымов признал себя виновным в управлении криптовалютной биржей Bitzlato, которая, по мнению властей, помогла вымогателям и другим киберпреступникам отмыть более 700 млн долларов США.

Напомним, что о закрытии Bitzlato и аресте Легкодымова стало известно в начале 2023 года. Тогда власти заявляли, что Bitzlato помогала киберпреступникам в отмывании незаконно полученных средств, связывая биржу с такими известными хак-группами, как Conti, DarkSide, Phobos и маркетплейсом Hydra.

В Минюсте США вообще называли Bitzlato «глобальной угрозой, которая позволяет российским киберпреступникам и мошенникам отмывать украденные средства», так как в силу «отсутствия процедур KYC (know-your-customer, «знай своего клиента») Bitzlato стала прибежищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в преступной деятельности».

При этом сообщалось, что суммарно через сервис якобы прошло более 4,5 млрд долларов США в криптовалюте, а крупнейшим контрагентом по криптовалютным транзакциям Bitzlato выступала «Гидра», крупнейший и старейший даркнет-маркетплейс в мире, который был закрыт властями США и Германии в апреле 2022 года.

Согласно отчету аналитиков Chainalysis, которые тоже изучили незаконную деятельность Bitzlato за период с 2019 по 2021 год, компания связана с криптовалютными транзакцими на сумму более 2 млрд долларов. Значительная часть эти средств (около 966 млн долларов), почти 48% от общего объема, была признана незаконной и была связана с криптовалютными транзакциями повышенного риска.

В отчете также подчеркивалось, что криптобиржа получила средства в размере 206 млн долларов из даркнета, 224,5 млн долларов от мошенников и около 9 млн долларов от злоумышленников, использующих вымогательское ПО.

Правоохранители утверждали, что Легкодымов и другие менеджеры ресурса знали о незаконной деятельности, которая широко практиковалась на Bitzlato, и о том, что многие пользователи регистрировали свои учетные записи, используя ворованные личные данные и украденные документы (в тех случаях, когда их вообще запрашивали).

«Легкодымов управлял криптовалютной биржей, которая была открыта для отмывания денег и других видов преступлений, — сообщают теперь представители Минюста. — Он наживался на услугах для преступников, и теперь ему придется за это расплачиваться". Операции с криптовалютой не делают вас недосягаемыми для закона».

«Признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он прекрасно знал, что Bitzlato была как открытый турникет для преступников, стремящимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями», — добавляют в прокуратуре Нью-Йорка.

Легкодымову, который находится в заключении в Бруклине с момента ареста в январе текущего года, грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.