Что такое фишинг, зна­ет и стар и млад, но поль­зовате­ли все рав­но про­дол­жают попадать­ся на улов­ки зло­умыш­ленни­ков. В этой статье мы рас­смот­рим фишин­говые ссыл­ки, а точ­нее, спо­собы их мас­киров­ки с исполь­зовани­ем офи­циаль­ных сай­тов извес­тных ком­паний и сер­висов.

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От­кры­тым редирек­том в «1С‑Бит­рикс» уже никого не уди­вишь. Давай луч­ше рас­смот­рим, как кибер­прес­тупни­ки умуд­ряют­ся исполь­зовать archive.org, evernote.com, bing.com, microsoft.com, adobe.com и дру­гие трас­товые домены для того, что­бы обма­нуть довер­чивых поль­зовате­лей.