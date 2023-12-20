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Открытым редиректом в «1С‑Битрикс» уже никого не удивишь. Давай лучше рассмотрим, как киберпреступники умудряются использовать archive.org, evernote.com, bing.com, microsoft.com, adobe.com и другие трастовые домены для того, чтобы обмануть доверчивых пользователей.
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