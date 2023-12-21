Генпрокуратура России сообщила, что сотрудник компании FACCT (ранее Group-IB в РФ) и бывший главный редактор «Хакера» (с 2006 по 2012 год) Никита Кислицин не будет экстрадирован в США. Вместо этого Кислицина экстрадируют в Россию для привлечения к уголовной ответственности по третьей части 272-й статьи УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации») и части второй статьи 163-й УК РФ («Вымогательство»).

Напомним, что Никита Кислицин был задержан в Казахстане 22 июня 2023 года по запросу США, а спустя всего несколько дней его объявило в федеральный розыск МВД РФ, обвинив по третьей части 272-й статьи УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения).

Как тогда писали СМИ, со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела, российская сторона могла возбудить уголовное дело на родине специальное, чтобы добиться выдачи Кислицина России, а не США.

Тогда консул – советник генерального консульства России в Алма-Ате Артем Оганов сообщал, что срок давности преступления, в котором США обвиняют сотрудника FACCT, уже истек (по казахстанским законам). А представители FACCT заявляли, что претензии США к Кислицину связаны не с его работой в компании, а с «кейсом более чем 10-летней давности, когда Никита работал журналистом и независимым исследователем».

В августе текущего года стало известно, что Казахстан «отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский».

Как теперь сообщает Генеральная прокуратура РФ, по версии следствия, в октябре 2022 года Кислицин и его неназванные соучастники получили неправомерный доступ к данным сервера «одной из коммерческих организаций». После чего якобы было произведено копирование этих данных.

«Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 000 рублей, за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц, — гласит заявление Генпрокуратуры. — Запрос о выдаче обвиняемого направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.

Благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры России и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Казахстан удалось добиться решения о выдаче Кислицина.

Федеральной службе исполнения наказаний поручено принять и доставить обвиняемого на территорию Российской Федерации».

По статье о вымогательстве Никите Кислицину грозит до 7 лет лишения свободы, и до 5 лет по статье о неправомерном доступе к информации.