Один из ключевых участников хакерской группировки Lapsus$, 18-летний Арион Куртаж (Arion Kurtaj), приговорен британским судом к бессрочному пребыванию в охраняемой больнице. Суд счел, что навыки страдающего аутизмом Куртажа и его открытое желание продолжать совершать киберпреступления делают его опасным для общества.

По информации BBC, Куртаж был одним из главных участников Lapsus$, и именно он слил в сеть отрывки из грядущей Grand Theft Auto VI, взломав Rockstar Games. По мнению судьи, Куртаж по-прежнему представляет угрозу для общества, так как он прямо заявлял, что намерен и дальше заниматься хакерством. В итоге он будет содержаться в охраняемой больнице до тех пор, пока врачи не решат, что он больше не представляет опасности.

Отмечается, что помимо участия в кибератаках, уже будучи заключен под стражу, Куртаж вел себя крайне агрессивно, что привело к «десяткам сообщений о травмах и порче имущества». В силу его аутизма медицинские работники сочли Куртажа неспособным предстать перед судом, и предоставили присяжным решать, содержался ли в его действиях преступный умысел.

При этом обвинение сообщило присяжным, что уже находясь под залогом, после взлома Nvidia и BT/EE, будучи под охраной полиции в отеле Travelodge, Куртаж продолжал взламывать и совершил свой самый известный хак. Несмотря на конфискацию ноутбука, подросток сумел взломать Rockstar Games, используя Amazon Fire Stick, телевизор в гостиничном номере и мобильный телефон. После этого Куртаж был арестован повторно и содержался под стражей до суда.

BBC сообщает, что психиатрическая экспертиза, проведенная во время слушаний, показала, что бывший участник Lapsus$ серьезно заинтересован в том, чтобы «вернуться к киберпреступлениям как можно скорее».

Хотя защита наставала на том, что успех вышедшего недавно трейлера Grand Theft Auto VI свидетельствует о том, что атака Куртажа не причинила серьезного вреда Rockstar Games, компания сообщила суду, что восстановление после взлома обошлось ей в 5 млн долларов, не считая тысячи часов рабочего времени, затраченного персоналом.

В ходе того же судебного процесса, длившегося шесть недель, еще один 17-летний участник Lapsus$ (имя которого не раскрывается по юридическим причинам) был признан виновным. Неназванный подросток сотрудничал с Куртажем и другими членами группы и принимал участие во взломе Nvidia и телекоммуникационных компаний, включая BT/EE, а затем попытался потребовать у них выкуп в размере 4 млн долларов.

Этот участник группы был приговорен к принудительному участию в программе по реабилитации молодежи на 18 месяцев, а также к «запрету на использование VPN в интернете».