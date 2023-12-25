Вымогательская хак-группа Akira заявила, что стоит за недавней атакой на системы компании Nissan в Австралии и Новой Зеландии. Хакеры утверждают, что похитили у автопроизводителя более 100 ГБ документов.

Теперь злоумышленники угрожают слить в сеть конфиденциальные деловые и клиентские данные, поскольку переговоры с Nissan о выкупе не увенчались успехом (либо компания отказалась вступать в контакт с хакерами, либо отказалась платить выкуп).

«Похоже, они не очень заинтересованы в данных, поэтому мы выложим их для вас в течение нескольких дней, — говорится в сообщении группировки. — В архивах вы найдете документы с личной информацией их сотрудников и много других интересных вещей, включая NDA, проекты, информацию о клиентах, партнерах и так далее».

Напомним, что об атаке на региональное подразделение японского автопроизводителя, которое занимается дистрибуцией, маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов в Австралии и Новой Зеландии, стало известно в начале декабря 2023 года.

Тогда практически никаких подробностей об инциденте не сообщалось, но теперь в Nissan предоставили обновленную информацию о случившемся. По словам представителей компании, Nissan все еще занимается расследованием инцидента и выясняет, получили ли злоумышленники доступ к каким-либо личным данным. Также компания все еще работает над восстановлением пострадавших систем (стоит отметить, что этот процесс начался еще 5 декабря, когда стало известно об атаке).