Пользователи Adblock и Adblock Plus массово жалуются на проблемы с производительностью YouTube. Сначала пользователи решили, что Google использует какую-то новую тактику для борьбы с блокировщиками рекламы, однако теперь выясняется, что проблемы возникли из-за ошибки в самом расширении.

Согласно сообщению 9to5Google, а также активному обсуждению на Reddit, в последние дни производительность YouTube при включении блокировщика рекламы заметно ухудшилась, и видео попросту не успевают подгружаться с необходимой для просмотра скоростью, то и дело «подвисая». При этом отключение блокировщика рекламы сразу же повышает производительность.

Также пользователи сообщают, что при включенном блокировщике возникают и другие странные проблемы. Например, из-за «лагов» не работает полноэкранный режим, не загружаются комментарии, а иногда Chrome вообще перестает загружать другие страницы, пока открыт YouTube, то есть страдает производительность всей ОС.

В прошлом году Google активно пре­пятс­тво­вала ра­боте бло­киров­щиков рек­ламы на YouTube, в том числе добавив пятисекундную задержку при первоначальной загрузке сайта для пользователей с такими расширениями. В итоге пользователи поспешили обвинить компанию в происходящем, решив, что теперь Google умышленно замедлила буферизацию видео для пользователей с блокировщиками.

Однако вскоре разработчик uBlock Origin Рэймонд Хилл (Raymond Hill) объяснил в X, что проблемы вызваны не действиями Google, а самими расширениями семейства Adblock, и проявляются не только на YouTube, но и на других сайтах, особенно если страницы динамически обновляются.

При этом простого отключения Adblock Plus или Adblock будет недостаточно для устранения проблем. Хилл объясняет, что сначала нужно несколько раз перезагрузить страницу или открыть ее в новой вкладке, чтобы расширение полностью отключилось.

Кроме того, теперь на GitHub Adblock Plus появился баг-репорт, посвященный «проблемам с производительностью», которые возникли в версии 3.22 и должны быть исправлены в версии 3.22.1. Предполагается, что проблемы связаны с версией 1.1.1 движка расширений, представленной в версии Adblock 5.17 и Adblock Plus 3.22.

Однако разработчики расширений пишут, что пока им не удается самостоятельно воспроизвести проблему и просят пользователей предоставить обратную связь, чтобы определить корни возникновения этого бага.