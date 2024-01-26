Гражданин России Владимир Дунаев приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы за участие в создании и распространении малвари Trickbot, которая использовалась для атак на компании, медицинские учреждения и частных лиц по всему миру.

Напомним, что Дунаев был арестован в сентябре 2021 года, при попытке уехать из Южной Кореи, где он провел более полутора лет из-за пандемии COVID-19, так как границы были закрыты. Когда ограничения на авиаперелеты наконец были сняты, срок действия паспорта Дунаева истек, и в результате он был вынужден жить в Сеуле, ожидая, пока российское посольство подготовит документы на замену.

Пока Дунаев ждал замены паспорта, американские власти начали официальное расследование в отношении TrickBot, которое привело к операции его по ликвидации осенью 2020 года. Хотя в целом эту операция нельзя было назвать успешной, Дунаев был арестован и октябре 2021 года экстрадирован в США.

Судебные документы гласят, что Владимир Дунаев, в сети известный под ником FFX, в основном занимался браузерной составляющей TrickBot. Считается, что он был связан с группировкой TrickBot с середины 2016 года, когда прошел «тестовое задание» хакеров, которое включало создание приложения, имитирующего сервер SOCKS, а также модифицировал копии браузера Firefox. По данным правоохранителей, этот тест он прошел блестяще.

«Дунаев разрабатывал браузерные модификации [TrickBot] и вредоносные инструменты, которые способствовали сбору учетных данных и краже информации с зараженных компьютеров, облегчали и расширяли удаленный доступ, которым пользовались операторы TrickBot, и писал код, предотвращавший обнаружение TrickBot защитными программами, — сообщали ранее представители Минюста США. — Во время участия Дунаева в этой схеме десять жертв в Огайо (включая школы Avon и риэлторскую компанию в Северном Кантоне), лишились более 3,4 млн долларов из-за программы-вымогателя, развернутой TrickBot».

В конце 2023 года Дунаев признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных, а также в сговоре с целью совершения электронного и банковского мошенничества, за которые ему грозило максимальное наказание в виде 35 лет лишения свободы.

Как теперь сообщило Министерство юстиции США, на этой неделе Дунаев был приговорен к 64 месяцам (пяти годам и четырем месяцам) лишения свободы.

Отметим, что Дунаев – не первый осужденный разработчик TrickBot. В 2021 году американские власти США арестовали 55-летнюю гражданку Латвии Аллу Витте, которая, по утверждению следователей, тоже была одним из программистов TrickBot. Летом 2023 года Витте приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Кроме того, в феврале и сентябре прошлого года власти США и Великобритания ввели санкции в отношении 18 других предполагаемых участников TrickBot, заморозив их активы и введя запреты на поездки.