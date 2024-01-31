Компания Avast окончательно закрыла доступ к своим продуктам для российских пользователей. Теперь антивирусы Avast и AVG (включая Avast Mobile Security для Android и Avast Free Antivirus), а также утилита CCleaner не работают в РФ. При попытке их запуска отображается предупреждение: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении».

Как сообщают СМИ и пользователи, похоже, компания Avast приняла решение окончательно уйти с российского рынка. Напомним, что компания прекратила продажу лицензий для своих решений в России и Беларуси еще в марте 2022 года.

Теперь же российским пользователям закрыли доступ к сайтам Avast и AVG (включая avast.ru), а при попытке установить какой-либо продукт компании, пользователи получают сообщение с предупреждением об отсутствии поддержки продукта в их регионе: «К сожалению, этот продукт не поддерживается в вашем текущем местоположении» или «К сожалению, в настоящее время данное приложение не поддерживается в вашей стране или регионе».

Отмечается, что эти ограничения можно обойти, используя VPN, тогда никаких предупреждений не появляется, и приложения работают штатно.

Официальных комментариев от представителей Avast не поступало, однако на странице поддержки опубликовано следующее сообщение: