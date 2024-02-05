В этом рай­тапе я покажу экс­плу­ата­цию нес­коль­ких уяз­вимос­тей в Java RMI, но сна­чала про­ведем ата­ку на Docker Registry, которая поз­волит нам получить дос­туп к фай­лам сай­та.

На­ша цель — зах­ват учет­ной записи супер­поль­зовате­ля на машине RegistryTwo с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень ее слож­ности — «безум­ный».

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 223 registrytwo. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел четыре откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 7.6p1;

443 — веб‑сер­вер Nginx 1.14.0;

5000 — сер­вис Docker Registry;

5001 — сер­вис аутен­тифика­ции Docker Registry.

В SSL-сер­тифика­тах на веб‑сер­вере наш­лось нес­коль­ко имен DNS, которые мы тоже добав­ляем в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 223 registrytwo. htb webhosting. htb www. webhosting. htb

Точка входа

Пе­рехо­дим к про­вер­ке Docker Registry и дела­ем зап­рос к API / v2/ _catalog .

curl -k -s https:/ / webhosting. htb: 5000/ v2/ _ catalog | jq

Вы­ходит, нам нуж­но аутен­тифици­ровать­ся на сер­вере. Поэто­му обра­тим­ся к пор­ту 5001 для получе­ния токена.

curl -k -s https:/ / webhosting. htb: 5001/ auth | jq

Про­веря­ем получен­ный токен с помощью jwt_tool.

python3 jwt_ tool. py eyJ0eXAiOiJKV1Q...

Нас инте­ресу­ет поле access , так как оно содер­жит текущие раз­решения. В дан­ном слу­чае оно пус­тое. Сно­ва выпол­ним зап­рос к API, но прос­мотрим и HTTP-заголов­ки зап­роса и отве­та.

curl -k -s https:/ / webhosting. htb: 5000/ v2/ _ catalog -v | jq

В заголов­ке www-authenticate видим парамет­ры, необ­ходимые для зап­роса токена. Зап­росим новый токен, учтя получен­ные парамет­ры.

curl -k -s 'https:// webhosting. htb: 5001/ auth?service=Docker%20registry& scope=registry: catalog: *' | jq

python3 jwt_ tool. py eyJ0eXAiOiJKV1Q....

В новом токене появи­лись при­виле­гии для дос­тупа к катало­гу. Теперь мы можем передать этот токен в зап­росе к API и получить спи­сок репози­тори­ев.