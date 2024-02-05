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Наша цель — захват учетной записи суперпользователя на машине RegistryTwo с учебной площадки Hack The Box. Уровень ее сложности — «безумный».
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.223 registrytwo.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел четыре открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 7.6p1;
- 443 — веб‑сервер Nginx 1.14.0;
- 5000 — сервис Docker Registry;
- 5001 — сервис аутентификации Docker Registry.
В SSL-сертификатах на веб‑сервере нашлось несколько имен DNS, которые мы тоже добавляем в файл
/.
10.10.11.223 registrytwo.htb webhosting.htb www.webhosting.htb
Точка входа
Переходим к проверке Docker Registry и делаем запрос к API
/.
curl -k -s https://webhosting.htb:5000/v2/_catalog | jq
Выходит, нам нужно аутентифицироваться на сервере. Поэтому обратимся к порту 5001 для получения токена.
curl -k -s https://webhosting.htb:5001/auth | jq
Проверяем полученный токен с помощью jwt_tool.
python3 jwt_tool.py eyJ0eXAiOiJKV1Q...
Нас интересует поле
access, так как оно содержит текущие разрешения. В данном случае оно пустое. Снова выполним запрос к API, но просмотрим и HTTP-заголовки запроса и ответа.
curl -k -s https://webhosting.htb:5000/v2/_catalog -v | jq
В заголовке
www-authenticate видим параметры, необходимые для запроса токена. Запросим новый токен, учтя полученные параметры.
curl -k -s 'https://webhosting.htb:5001/auth?service=Docker%20registry&scope=registry:catalog:*' | jq
python3 jwt_tool.py eyJ0eXAiOiJKV1Q....
В новом токене появились привилегии для доступа к каталогу. Теперь мы можем передать этот токен в запросе к API и получить список репозиториев.
curl -k -s https://webhosting.htb:5000/v2/_catalog -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAi...' | jq
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