Bank of America уведомляет клиентов о том, что в прошлом году одного из его поставщиков взломали, и в результате личная информация пользователей оказалась похищена.

Bank of America входит в число крупнейших банков США и обслуживает около 69 млн клиентов в США и более чем в 35 странах мира.

Согласно документам, предоставленным организацией генеральному прокурору штата Техас, утечке подверглась личная информация клиентов, включая имена, адреса, номера социального страхования, даты рождения, а также финансовые данные, включая номера счетов и банковских карт.

Bank of America не сообщает, сколько именно клиентов пострадали от этой утечки, однако представители консалтинговой компании Infosys McCamish Systems (IMS), чьи системы и были взломаны в ходе атаки, заявили, что в результате инцидента были раскрыты данные 57 028 клиентов.

«Приблизительно 3 ноября 2023 года IMS подверглась кибератаке, и неавторизованная третья сторона получила доступ к системам IMS, что привело к недоступности некоторых приложений, — говорится в сообщении IMS. — Маловероятно, что мы сможем с уверенностью определить, к какой именно личной информации был получен доступ в результате этого инцидента».

Стоит отметить, вымогательская группировка LockBit взяла на себя ответственность за взлом IMS еще 4 ноября 2023 года. На своем сайте в даркнете хакеры утверждают, что в ходе атаки им удалось скомпрометировать и зашифровать более 2000 систем компании.