Максим Дунин, один из трех ключевых разработчиков Nginx, объявил, что создает собственный форк проекта — FreeNginx. Дунин объясняет, что нетехнический менеджмент F5 начал вмешаться в политику безопасности Ngnix, и теперь проект уже нельзя рассматривать как свободный проект с открытым исходным кодом.

Ниже мы приводим полный перевод сообщения Дунина.

«Как вы, наверное, знаете, F5 закрыла московский офис в 2022 году, и с тех пор я больше не работаю в F5. Тем не менее, мы достигли соглашения о том, что я сохраню свою роль в разработке Nginx в качестве волонтера. Почти два года я работал над улучшением Nginx и делал его лучше для всех, причем бесплатно.

К сожалению, новое нетехническое руководство F5 недавно решило, что оно лучше знает, как управлять проектами с открытым исходным кодом. В частности, они решили вмешаться в политику безопасности, которую Nginx использует уже много лет, игнорируя как саму политику, так и позицию разработчиков.

Это вполне объяснимо: они владеют проектом и могут делать с ним все, что захотят, в том числе предпринимать маркетинговые действия, игнорируя позицию разработчиков и сообщества. Тем не менее, это противоречит нашему соглашению. И, что более важно, я более не могу контролировать изменения, вносимые в Nginx внутри F5, и более не рассматриваю Nginx как свободный проект с открытым исходным кодом, разрабатываемый и поддерживаемый для общего блага.

По этой причине, начиная с сегодняшнего дня, я больше не буду участвовать в разработке Nginx под управлением F5. Вместо этого я начинаю альтернативный проект, который будет управляться разработчиками, а не корпоративными структурами: http://freenginx.org/.

Цель состоит в том, чтобы оградить разработку Nginx от произвольных действий корпораций. Помощь и вклад приветствуются. Надеюсь, это принесет пользу всем».