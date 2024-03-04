Полиция Дюссельдорфа сообщила о ликвидации Crimemarket, крупной немецкоязычной платформы для торговли запрещенными веществами, которой пользовались более 180 000 человек. Также сообщается об аресте шести подозреваемых, один из которых был оператором закрытого маркетплейса.

Crimemarket был крупнейшим подпольным маркетплейсом в стране. На нем торговали запрещенными препаратами, наркотиками, хакерскими услугами, а также размещали учебники и руководства по совершению различных преступлений.

Правоохранители заявляют, что закрытие Crimemarket стало результатом многолетних расследований и ряда обысков, в ходе которых были получены доказательства, позволившие идентифицировать операторов платформы и некоторых ее пользователей.

В рамках этой операции, вечером 29 февраля 2024 года, по всей стране одновременно было выдано 102 ордера на обыск. В пресс-релизе властей сообщается, что основное внимание было уделено арестам трех человек, включая 23-летнего мужчину, считающегося главным подозреваемым.

«Полиция изъяла множество улик, в частности, мобильные телефоны, различные IT-устройства и носители информации. В 21 случае сотрудники полиции изъяли наркотики, включая килограмм марихуаны и таблетки экстази. В общей сложности было изъято почти 600 000 евро наличными и движимое имущество», — заявляют правоохранители.

Как отмечает издание Bleeping Computer, перебои в работе Crimemarket начались еще в начале прошлой недели, когда многие пользователи жаловались на невозможности войти в систему, хотя сайт оставался онлайн. В итоге появились слухи о том, что перебои в работе могут быть связаны с закрытием сервиса ChipMixer, которым маркетплейс пользовался для отмывания платежей. Так, некоторые утверждали, что изучение захваченной властями инфраструктуры ChipMixer помогло раскрыть личность администратора Crimemarket, известного под ником Evolution.

Также журналисты обнаружили, что форум, где продавцы Crimemarket до недавнего времени общались с покупателями, оставался активным до конца прошлой недели, и на нем появлялись новые сообщения. Судя по всему, полиция позволила злоумышленникам продолжать использовать платформу уже после ее захвата, чтобы собрать идентификационную информацию, логины и так далее.