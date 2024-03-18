В этом рай­тапе я покажу, как зло­умыш­ленник может повысить при­виле­гии при помощи тех­ники ESC7 и зах­ватить домен через Active Directory Certificate Services. Но преж­де зай­мем­ся раз­ведкой: прос­каниру­ем ресур­сы SMB, извле­чем дан­ные из MS SQL и через фун­кцию прос­мотра катало­гов добудем учет­ные дан­ные поль­зовате­ля.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Manager с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Опе­раци­онная сис­тема — Windows, уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.236 manager.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

По резуль­татам ска­ниро­вания име­ем мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для Windows-сер­веров:

  • 53 — служ­ба DNS;
  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;
  • 88 — служ­ба Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для опе­раций вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — служ­ба LDAP;
  • 445 — служ­ба SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 1433 — служ­ба Microsoft SQL Server;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Сер­тифика­ты некото­рых служб рас­кры­вают не толь­ко имя домена, но и имя машины. Допол­ним запись в фай­ле /etc/hosts:

10.10.11.236 manager.htb dc01.manager.htb dc01
 

Точка входа

Так как дос­тупна служ­ба SMB, пер­вым делом про­веря­ем гос­тевую авто­риза­цию без вво­да пароля. Для это­го удоб­но исполь­зовать ути­литу CrackMapExec.

crackmapexec smb 10.10.11.236 -u anonymous -p ''
Результат проверки
Ре­зуль­тат про­вер­ки

Гос­тевая авто­риза­ция дос­тупна! А это зна­чит, что мож­но исполь­зовать тех­нику перебо­ра RID, что­бы получить наз­вания групп и име­на поль­зовате­лей домена. Дела­ется это при помощи все того же CrackMapExec.

crackmapexec smb 10.10.11.236 -u anonymous -p '' --rid-brute 5000
Результат перебора RID
Ре­зуль­тат перебо­ра RID

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии