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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Manager с учебной площадки Hack The Box. Операционная система — Windows, уровень сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.236 manager.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
По результатам сканирования имеем много открытых портов, что типично для Windows-серверов:
- 53 — служба DNS;
- 80 (HTTP) — веб‑сервер Microsoft IIS/10.0;
- 88 — служба Kerberos;
- 135 — служба удаленного вызова процедур (Microsoft RPC). Используется для операций взаимодействия контроллер — контроллер и контроллер — клиент;
- 139 — служба сеансов NetBIOS, NetLogon;
- 389 — служба LDAP;
- 445 — служба SMB;
- 464 — служба смены пароля Kerberos;
- 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — используется в службах DCOM и MS Exchange;
- 636 — LDAP с шифрованием SSL или TLS;
- 1433 — служба Microsoft SQL Server;
- 3268 (LDAP) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру;
- 3269 (LDAPS) — для доступа к Global Catalog от клиента к контроллеру через защищенное соединение;
- 5985 — служба удаленного управления WinRM;
- 9389 — веб‑службы AD DS.
Сертификаты некоторых служб раскрывают не только имя домена, но и имя машины. Дополним запись в файле
/:
10.10.11.236 manager.htb dc01.manager.htb dc01
Точка входа
Так как доступна служба SMB, первым делом проверяем гостевую авторизацию без ввода пароля. Для этого удобно использовать утилиту CrackMapExec.
crackmapexec smb 10.10.11.236 -u anonymous -p ''
Гостевая авторизация доступна! А это значит, что можно использовать технику перебора RID, чтобы получить названия групп и имена пользователей домена. Делается это при помощи все того же CrackMapExec.
crackmapexec smb 10.10.11.236 -u anonymous -p '' --rid-brute 5000
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