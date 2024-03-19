Содержание статьи
Услуги и цены
Виртуальные серверы
Виртуальных серверов предлагают два вида: с процессорами AMD EPYC и «стандартные серверы».
На «стандартные серверы» есть пять фиксированных тарифов: от 0,066 доллара в день (около 2 долларов в месяц) за одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ и 10 Гбайт хранилища до 1,33 доллара в день (40 в месяц) за восемь ядер, 16 Гбайт ОЗУ и 320 Гбайт хранилища.
Декларировано ограничение на трафик, но израсходовать 32 Тбайт за месяц будет не так просто, по крайней мере если ты не собираешься открывать онлайн‑кинотеатр.
В разделе AMD EPYC для выбора тарифа предлагается гибкий конфигуратор, позволяющий выбрать столько ядер, оперативной памяти и места на SSD, сколько понадобится.
Самый минимум, который только можно выставить: одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 5 Гбайт накопитель. Такая машина обойдется в 0,178 доллара в сутки, или 5,34 в месяц.
Каждое ядро добавляет 0,08 доллара (2,4 в месяц), каждый гигабайт оперативной памяти — 0,07 доллара (2,1 в месяц), каждый гигабайт хранилища — 0,0045 доллара (0,135 в месяц).
Например, скромный сервер с двумя ядрами, 4 Гбайт ОЗУ и 60 Гбайт хранилища будет обходиться в 0,7 доллара в день, или 21,4 в месяц. А если взять четыре ядра, 8 Гбайт ОЗУ и 80 Гбайт диска, то выйдет 1,25 доллара в день, или около 37 в месяц.
В целом цены средние и скорее не на стороне экстремальной дешевизны за исключением самой базовой конфигурации за 2 доллара в месяц. Однако сравнивать что‑то можно, только поняв, какие именно ресурсы мы получаем.
Выделенные серверы
Доступно всего два вида выделенных серверов. Первый за 33 доллара в день: 88 ядер, 700 Гбайт оперативной памяти и 2 Тбайт хранилища; второй за 106 долларов в день: 240 ядер, 1,4 Тбайт оперативной памяти и 2 Тбайт хранилища. Понятно, что это варианты для самых серьезных клиентов, желающих хостить, к примеру, высоконагруженный сайт. Мы же при тестировании обращаем внимание в первую очередь на народные варианты, подходящие под самые разные нужды.
«Вечные» серверы
Самое необычное предложение VDSina — это «вечные» серверы. То есть платишь определенную сумму один раз, а работает машина потом столько, сколько просуществует сам хостинг‑провайдер.
Понятно, что рассчитывать на настоящую вечность никто не предлагает. Зато если поделить цену «вечного» сервера на ренту сравнимого по конфигурации обычного, то можно прикинуть, через сколько наш «вечный» окупится и начнет экономить деньги.
Так, минимальная «вечная» конфигурация (одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 30 Гбайт диска) примерно соответствует оплате обычного сервера схожей конфигурации на четыре года (только места на диске дают поменьше). А вот максимальная (четыре ядра, 8 Гбайт ОЗУ, 80 Гбайт хранилища) будет окупаться уже восемь лет. Много это или в самый раз, нам судить сложно.
Прочие услуги
В дополнение к серверу ты можешь заказать жесткий диск по 2 доллара в день за 1 Тбайт или NVMe SSD по 2,6 доллара в день (60 и 78 долларов в месяц за 1 Тбайт). В обоих случаях максимум можно заказать до 10 Тбайт за раз.
Учитывая, что на стандартных тарифах диск очень маленький (60–80 Гбайт SSD), это отличная возможность получить столько места для хранения, сколько нужно.
Еще интересно организована загрузка образов ISO: можно не только загрузить свой дистрибутив при заказе сервера, но и заранее залить до 100 своих загрузочных дисков и платить за хранение каждого 0,01 доллара в день. А в разделе «Библиотека ISO» можно найти разные необычные для хостеров системы вроде Kali Linux, ArchLinux и Android.
Площадка для всех услуг в данный момент одна — в Нидерландах. Однако, учитывая, что интерфейс для выбора локации есть, можно предположить, что хостер в будущем планирует предоставлять мощности и в других странах.
Тестирование
По умолчанию нам предлагают выбрать между Ubuntu (последней версией или LTS), Debian, CentOS и Oracle. На конфигурациях с 4 Гбайт ОЗУ и выше доступна Windows.
Мы выберем Ubuntu 22.04 и для начала создадим самый простой и дешевый сервер, тот самый, с одним ядром и одним гигабайтом оперативы за 2 доллара в месяц. Еще за доллар можно подключить резервную копию, но мы откажемся. Создание сервера заняло три минуты, после чего он готов к использованию.
Пароль не пришел нам на почту (хотя и должен был), но найти его не составило труда: достаточно зайти на вкладку «Доступ» и нажать на значок глаза напротив поля «Пароль».
Подключаемся, обновляем пакеты, скачиваем бенчмарки и приступаем к тестированию.
Центральный процессор
Sysbench — это очень простой тест, основанный на факторизации больших чисел и работающий в заданное количество потоков. В качестве результата он выдает число «событий», то есть найденных простых чисел.
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=1 run
340 ивентов в секунду — вполне обыкновенный показатель для бюджетного хостинга. Повторный тест дал результат 350.
Одного ядра с такой производительностью достаточно для запуска Linux и работы базовых сервисов, но для эксплуатации требовательных к ЦП программ этого будет мало. Для веб‑сервера же рекомендуем брать несколько ядер — лучше всего четыре или восемь, чтобы запросы могли выполняться параллельно.
Чтобы продемонстрировать это, давай возьмем чуть более мощную машину: четыре ядра и 8 Гбайт оперативной памяти.
sysbench cpu --cpu-max-prime=20000 --threads=4 run
Наш тест на факторизацию, запущенный в четыре потока, характерно дает примерно в четыре раза лучший результат: 1438 ивентов.
И, раз уж у нас под рукой оказалась машина с достаточным количеством памяти, запустим еще и Geekbench 6. Результат: 802 очка в одноядерном тесте, 2563 — в мультиядерном.
Накопитель
Теперь запустим fio для тестирования скорости операций с диском. Это тоже не бог весть какой тест: утилита просто копирует большие файлы, заполненные случайными данными.
fio -direct=1 -iodepth=128 -rw=randrw -ioengine=libaio \ -bs=4k -size=1G -numjobs=1 -runtime=1000 -group_reporting \ -filename=test -name=randrw_test
Результат: 47 Мбит/с на чтение и запись. Не лучший показатель.
Тест при помощи утилиты
dd дает намного более радужную цифру: 413 Мбайт/с.
dd if=/dev/zero of=/tmp/test1.img bs=500M count=1 oflag=dsync
Но
dd лишь проверяет скорость заполнения файла определенного размера нулями, что не совсем точно характеризует реальные показатели чтения и записи.
Скорость WAN
И наконец, запускаем Speedtest, чтобы выяснить скорость соединения с интернетом.
Результат интересный: 248 Мбит/с на скачивание и впечатляющие 7,2 Гбит/с на загрузку. Пробуем еще раз через некоторое время.
На этот раз попадаем на другой сервер Speedtest, получаем в районе 4,8 Гбит/с в обе стороны. Запускаем еще разок, на этот раз с другой машины.
2,7 Гбит/с на скачивание, 8,5 на загрузку. Прекрасные показатели: десятигигабитная сеть не только заявлена, ее работу можно наблюдать воочию. Даже тот первый раз, когда мы напали на относительно низкую скорость скачивания, не имеет значения: для большинства серверов гораздо важнее исходящая скорость.
AMD EPYC
Помимо «стандартных» машин, VDSina предлагает «мощные серверы на базе новейших процессоров AMD EPYC». Сообщается, что частота процессора составляет 3,55 ГГц.
Посмотрим, насколько быстрее стал выделенный нам виртуальный процессор. Для начала запустим Sysbench в один поток.
Результат: 1615 ивентов, то есть примерно в 4,5 раза быстрее, чем «обычный» сервер с одноядерным процессором, или на уровне «обычного» четырехъядерного.
Запускаем тест в четыре потока.
6152 «попугая», вполне в рамках ожиданий. Что до Geekbench, то он показал 1590 очков в одноядерном тесте и 5052 в многоядерном.
Определенно, если тебе нужна производительность, серверы на AMD EPYC будут выгоднее четырехъ- и восьмиядерных «обычных», к тому же ядер здесь можно заказать почти сколько угодно.
Диск на сервере с AMD EPYC тоже оказался быстрее, хоть и незначительно.
При помощи fio удалось намерить 60 Мбит/с на чтение и запись, а dd показал забивание диска нулями со скоростью 688 Мбайт/с.
Интернет работает так же быстро, как и на других тарифах. Speedtest показал 4,6 Гбит/с на скачивание и 8 Гбит/с на загрузку.
Оплата
К оплате принимаются банковские карты РФ, в том числе МИР, международные карты Visa и MasterCard, а также криптовалюты, «Юмани» и деньги со счета Steam — через сервис FreeKassa. Также можно пополнить счет через СБП.
Единственный момент, который придется учесть: при оплате российской картой или по СБП платеж должен составлять как минимум 20 долларов.
При зачислении (любым способом) суммы, превышающей 100 долларов, ты получаешь бонус 10% к платежу, а при внесении более 1000 долларов — уже 20%. В отличие от изощренных скидок это похвально простая и понятная система поощрения.
Особенности
Одна из вещей, которые нам понравились у VDSina, — это возможность манипулировать настройками машины без переустановки системы. Учитывая, что тарификация все равно посуточная, разница не очень большая, но удобства такая возможность добавляет. Также можно в любой момент сменить тариф, а если все же захочешь удалить свой сервер — сохранить его IP-адрес за отдельную небольшую плату.
Также без дополнительной платы ты можешь организовать внутреннюю сеть между своими серверами и передавать в ней данные на повышенной скорости. Эту возможность мы не тестировали, но, судя по справке, организовать такую сеть элементарно.
Выводы
Итак, среди плюсов VPS-хостинга VDSina:
- площадка в Нидерландах;
- 10-гигабитный интернет;
- оплата по дням на всех тарифах;
- «вечные» серверы;
- гибкий конфигуратор для серверов на AMD EPYC;
- возможность легко менять тариф;
- доступ к локальной сети между серверами;
- легкость подключения накопителей.
Главный минус характерен для большинства хостеров, предоставляющих недорогие VPS: одно ядро дает довольно скромную производительность. Зато на серверах с AMD EPYC есть очень удобная и не сразу очевидная возможность: сначала арендовать сервер, задеплоить на нем всё, что тебе нужно, а потом, ничего не удаляя и не переустанавливая, подобрать оптимальное количество ядер.
В целом по меркам хостинга для веб‑серверов это не самый бюджетный, но вполне сбалансированный вариант. А вот если ты берешь сервер под сидбокс, то это одно из лучших предложений, что мы встречали. Тут тебе и прекрасная скорость соединения, и возможность недорого подключать хранилище на HDD, и лайтовые конфигурации, позволяющие сэкономить на оперативной памяти и процессоре. Есть ограничение на трафик, но вполне демократичное.
Реклама. Рекламодатель: ИП Краснов Сергей Владимирович. ИНН 911104107858. Erid: 2SDnjevj1Jg