Наз­вание VDSina тебе навер­няка уже зна­комо: этот хос­тер широко рек­ламиру­ется на рос­сий­ских айтиш­ных ресур­сах. Нас­тал черед «Хакера» рас­ска­зать о нем. Мы пос­тара­емся взгля­нуть на пре­дос­тавля­емые услу­ги мак­сималь­но бес­пристрас­тно и при­ведем резуль­таты тес­тов, которые помогут тебе срав­нить все парамет­ры и выб­рать мак­сималь­но выгод­ные и под­ходящие под твои нуж­ды.

Услуги и цены

Виртуальные серверы

Вир­туаль­ных сер­веров пред­лага­ют два вида: с про­цес­сорами AMD EPYC и «стан­дар­тные сер­веры».

На «стан­дар­тные сер­веры» есть пять фик­сирован­ных тарифов: от 0,066 дол­лара в день (око­ло 2 дол­ларов в месяц) за одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ и 10 Гбайт хра­нили­ща до 1,33 дол­лара в день (40 в месяц) за восемь ядер, 16 Гбайт ОЗУ и 320 Гбайт хра­нили­ща.

Дек­лариро­вано огра­ниче­ние на тра­фик, но израсхо­довать 32 Тбайт за месяц будет не так прос­то, по край­ней мере если ты не собира­ешь­ся откры­вать онлайн‑киноте­атр.

В раз­деле AMD EPYC для выбора тарифа пред­лага­ется гиб­кий кон­фигура­тор, поз­воля­ющий выб­рать столь­ко ядер, опе­ратив­ной памяти и мес­та на SSD, сколь­ко понадо­бит­ся.

Са­мый минимум, который толь­ко мож­но выс­тавить: одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 5 Гбайт накопи­тель. Такая машина обой­дет­ся в 0,178 дол­лара в сут­ки, или 5,34 в месяц.

Каж­дое ядро добав­ляет 0,08 дол­лара (2,4 в месяц), каж­дый гигабайт опе­ратив­ной памяти — 0,07 дол­лара (2,1 в месяц), каж­дый гигабайт хра­нили­ща — 0,0045 дол­лара (0,135 в месяц).

Нап­ример, скром­ный сер­вер с дву­мя ядра­ми, 4 Гбайт ОЗУ и 60 Гбайт хра­нили­ща будет обхо­дить­ся в 0,7 дол­лара в день, или 21,4 в месяц. А если взять четыре ядра, 8 Гбайт ОЗУ и 80 Гбайт дис­ка, то вый­дет 1,25 дол­лара в день, или око­ло 37 в месяц.

В целом цены сред­ние и ско­рее не на сто­роне экс­тре­маль­ной дешевиз­ны за исклю­чени­ем самой базовой кон­фигура­ции за 2 дол­лара в месяц. Одна­ко срав­нивать что‑то мож­но, толь­ко поняв, какие имен­но ресур­сы мы получа­ем.

Выделенные серверы

Дос­тупно все­го два вида выделен­ных сер­веров. Пер­вый за 33 дол­лара в день: 88 ядер, 700 Гбайт опе­ратив­ной памяти и 2 Тбайт хра­нили­ща; вто­рой за 106 дол­ларов в день: 240 ядер, 1,4 Тбайт опе­ратив­ной памяти и 2 Тбайт хра­нили­ща. Понят­но, что это вари­анты для самых серь­езных кли­ентов, жела­ющих хос­тить, к при­меру, высоко­наг­ружен­ный сайт. Мы же при тес­тирова­нии обра­щаем вни­мание в пер­вую оче­редь на народ­ные вари­анты, под­ходящие под самые раз­ные нуж­ды.

«Вечные» серверы

Са­мое необыч­ное пред­ложение VDSina — это «веч­ные» сер­веры. То есть пла­тишь опре­делен­ную сум­му один раз, а работа­ет машина потом столь­ко, сколь­ко про­сущес­тву­ет сам хос­тинг‑про­вай­дер.

По­нят­но, что рас­счи­тывать на нас­тоящую веч­ность ник­то не пред­лага­ет. Зато если поделить цену «веч­ного» сер­вера на рен­ту срав­нимого по кон­фигура­ции обыч­ного, то мож­но при­кинуть, через сколь­ко наш «веч­ный» оку­пит­ся и нач­нет эко­номить день­ги.

Так, минималь­ная «веч­ная» кон­фигура­ция (одно ядро, 1 Гбайт ОЗУ, 30 Гбайт дис­ка) при­мер­но соот­ветс­тву­ет опла­те обыч­ного сер­вера схо­жей кон­фигура­ции на четыре года (толь­ко мес­та на дис­ке дают помень­ше). А вот мак­сималь­ная (четыре ядра, 8 Гбайт ОЗУ, 80 Гбайт хра­нили­ща) будет оку­пать­ся уже восемь лет. Мно­го это или в самый раз, нам судить слож­но.

Прочие услуги

В допол­нение к сер­веру ты можешь заказать жес­ткий диск по 2 дол­лара в день за 1 Тбайт или NVMe SSD по 2,6 дол­лара в день (60 и 78 дол­ларов в месяц за 1 Тбайт). В обо­их слу­чаях мак­симум мож­но заказать до 10 Тбайт за раз.

Учи­тывая, что на стан­дар­тных тарифах диск очень малень­кий (60–80 Гбайт SSD), это отличная воз­можность получить столь­ко мес­та для хра­нения, сколь­ко нуж­но.

Еще инте­рес­но орга­низо­вана заг­рузка обра­зов ISO: мож­но не толь­ко заг­рузить свой дис­три­бутив при заказе сер­вера, но и заранее залить до 100 сво­их заг­рузоч­ных дис­ков и пла­тить за хра­нение каж­дого 0,01 дол­лара в день. А в раз­деле «Биб­лиоте­ка ISO» мож­но най­ти раз­ные необыч­ные для хос­теров сис­темы вро­де Kali Linux, ArchLinux и Android.

Пло­щад­ка для всех услуг в дан­ный момент одна — в Нидер­ландах. Одна­ко, учи­тывая, что интерфейс для выбора локации есть, мож­но пред­положить, что хос­тер в будущем пла­ниру­ет пре­дос­тавлять мощ­ности и в дру­гих стра­нах.

Тестирование

По умол­чанию нам пред­лага­ют выб­рать меж­ду Ubuntu (пос­ледней вер­сией или LTS), Debian, CentOS и Oracle. На кон­фигура­циях с 4 Гбайт ОЗУ и выше дос­тупна Windows.

Мы выберем Ubuntu 22.04 и для начала соз­дадим самый прос­той и дешевый сер­вер, тот самый, с одним ядром и одним гигабай­том опе­рати­вы за 2 дол­лара в месяц. Еще за дол­лар мож­но под­клю­чить резер­вную копию, но мы отка­жем­ся. Соз­дание сер­вера заняло три минуты, пос­ле чего он готов к исполь­зованию.

Па­роль не при­шел нам на поч­ту (хотя и дол­жен был), но най­ти его не сос­тавило тру­да: дос­таточ­но зай­ти на вклад­ку «Дос­туп» и нажать на зна­чок гла­за нап­ротив поля «Пароль».

Под­клю­чаем­ся, обновля­ем пакеты, ска­чива­ем бен­чмар­ки и прис­тупа­ем к тес­тирова­нию.

Центральный процессор

Sysbench — это очень прос­той тест, осно­ван­ный на фак­ториза­ции боль­ших чисел и работа­ющий в задан­ное количес­тво потоков. В качес­тве резуль­тата он выда­ет чис­ло «событий», то есть най­ден­ных прос­тых чисел.

sysbench cpu --cpu-max-prime = 20000 --threads = 1 run

340 ивен­тов в секун­ду — впол­не обык­новен­ный показа­тель для бюд­жетно­го хос­тинга. Пов­торный тест дал резуль­тат 350.

Од­ного ядра с такой про­изво­дитель­ностью дос­таточ­но для запус­ка Linux и работы базовых сер­висов, но для экс­плу­ата­ции тре­бова­тель­ных к ЦП прог­рамм это­го будет мало. Для веб‑сер­вера же рекомен­дуем брать нес­коль­ко ядер — луч­ше все­го четыре или восемь, что­бы зап­росы мог­ли выпол­нять­ся парал­лель­но.

Что­бы про­демонс­три­ровать это, давай возь­мем чуть более мощ­ную машину: четыре ядра и 8 Гбайт опе­ратив­ной памяти.

sysbench cpu --cpu-max-prime = 20000 --threads = 4 run

Наш тест на фак­ториза­цию, запущен­ный в четыре потока, харак­терно дает при­мер­но в четыре раза луч­ший резуль­тат: 1438 ивен­тов.

И, раз уж у нас под рукой ока­залась машина с дос­таточ­ным количес­твом памяти, запус­тим еще и Geekbench 6. Ре­зуль­тат: 802 очка в одно­ядер­ном тес­те, 2563 — в муль­тиядер­ном.

Накопитель

Те­перь запус­тим fio для тес­тирова­ния ско­рос­ти опе­раций с дис­ком. Это тоже не бог весть какой тест: ути­лита прос­то копиру­ет боль­шие фай­лы, запол­ненные слу­чай­ными дан­ными.

fio -direct = 1 -iodepth = 128 -rw = randrw -ioengine = libaio \ -bs = 4k -size = 1G -numjobs = 1 -runtime = 1000 -group_reporting \ -filename = test -name = randrw_ test

Ре­зуль­тат: 47 Мбит/с на чте­ние и запись. Не луч­ший показа­тель.

Тест при помощи ути­литы dd дает нам­ного более радуж­ную циф­ру: 413 Мбайт/с.

dd if = / dev/ zero of = / tmp/ test1. img bs = 500M count = 1 oflag = dsync

Но dd лишь про­веря­ет ско­рость запол­нения фай­ла опре­делен­ного раз­мера нулями, что не сов­сем точ­но харак­теризу­ет реаль­ные показа­тели чте­ния и записи.

Скорость WAN

И наконец, запус­каем Speedtest, что­бы выяс­нить ско­рость соеди­нения с интерне­том.

Ре­зуль­тат инте­рес­ный: 248 Мбит/с на ска­чива­ние и впе­чат­ляющие 7,2 Гбит/с на заг­рузку. Про­буем еще раз через некото­рое вре­мя.

На этот раз попада­ем на дру­гой сер­вер Speedtest, получа­ем в рай­оне 4,8 Гбит/с в обе сто­роны. Запус­каем еще разок, на этот раз с дру­гой машины.

2,7 Гбит/с на ска­чива­ние, 8,5 на заг­рузку. Прек­расные показа­тели: десяти­гига­бит­ная сеть не толь­ко заяв­лена, ее работу мож­но наб­людать воочию. Даже тот пер­вый раз, ког­да мы напали на отно­ситель­но низ­кую ско­рость ска­чива­ния, не име­ет зна­чения: для боль­шинс­тва сер­веров гораз­до важ­нее исхо­дящая ско­рость.

AMD EPYC

По­мимо «стан­дар­тных» машин, VDSina пред­лага­ет «мощ­ные сер­веры на базе новей­ших про­цес­соров AMD EPYC». Сооб­щает­ся, что час­тота про­цес­сора сос­тавля­ет 3,55 ГГц.

Пос­мотрим, нас­коль­ко быс­трее стал выделен­ный нам вир­туаль­ный про­цес­сор. Для начала запус­тим Sysbench в один поток.

Ре­зуль­тат: 1615 ивен­тов, то есть при­мер­но в 4,5 раза быс­трее, чем «обыч­ный» сер­вер с одно­ядер­ным про­цес­сором, или на уров­не «обыч­ного» четырехъ­ядер­ного.

За­пус­каем тест в четыре потока.

6152 «попугая», впол­не в рам­ках ожи­даний. Что до Geekbench, то он по­казал 1590 очков в одно­ядер­ном тес­те и 5052 в мно­гоядер­ном.

Оп­ределен­но, если тебе нуж­на про­изво­дитель­ность, сер­веры на AMD EPYC будут выгод­нее четырехъ- и вось­миядер­ных «обыч­ных», к тому же ядер здесь мож­но заказать поч­ти сколь­ко угод­но.

Диск на сер­вере с AMD EPYC тоже ока­зал­ся быс­трее, хоть и нез­начитель­но.

При помощи fio уда­лось намерить 60 Мбит/с на чте­ние и запись, а dd показал забива­ние дис­ка нулями со ско­ростью 688 Мбайт/с.

Ин­тернет работа­ет так же быс­тро, как и на дру­гих тарифах. Speedtest по­казал 4,6 Гбит/с на ска­чива­ние и 8 Гбит/с на заг­рузку.

Оплата

К опла­те при­нима­ются бан­ков­ские кар­ты РФ, в том чис­ле МИР, меж­дународ­ные кар­ты Visa и MasterCard, а так­же крип­товалю­ты, «Юма­ни» и день­ги со сче­та Steam — через сер­вис FreeKassa. Так­же мож­но попол­нить счет через СБП.

Единс­твен­ный момент, который при­дет­ся учесть: при опла­те рос­сий­ской кар­той или по СБП пла­теж дол­жен сос­тавлять как минимум 20 дол­ларов.

При зачис­лении (любым спо­собом) сум­мы, пре­выша­ющей 100 дол­ларов, ты получа­ешь бонус 10% к пла­тежу, а при вне­сении более 1000 дол­ларов — уже 20%. В отли­чие от изощ­ренных ски­док это пох­валь­но прос­тая и понят­ная сис­тема поощ­рения.

Особенности

Од­на из вещей, которые нам пон­равились у VDSina, — это воз­можность манипу­лиро­вать нас­трой­ками машины без пере­уста­нов­ки сис­темы. Учи­тывая, что тарифи­кация все рав­но посуточ­ная, раз­ница не очень боль­шая, но удобс­тва такая воз­можность добав­ляет. Так­же мож­но в любой момент сме­нить тариф, а если все же захочешь уда­лить свой сер­вер — сох­ранить его IP-адрес за отдель­ную неболь­шую пла­ту.

Так­же без допол­нитель­ной пла­ты ты можешь орга­низо­вать внут­реннюю сеть меж­ду сво­ими сер­верами и переда­вать в ней дан­ные на повышен­ной ско­рос­ти. Эту воз­можность мы не тес­тирова­ли, но, судя по справ­ке, орга­низо­вать такую сеть эле­мен­тарно.

Выводы

Итак, сре­ди плю­сов VPS-хос­тинга VDSina:

пло­щад­ка в Нидер­ландах;

10-гигабит­ный интернет;

оп­лата по дням на всех тарифах;

«веч­ные» сер­веры;

гиб­кий кон­фигура­тор для сер­веров на AMD EPYC;

воз­можность лег­ко менять тариф;

дос­туп к локаль­ной сети меж­ду сер­верами;

лег­кость под­клю­чения накопи­телей.

Глав­ный минус харак­терен для боль­шинс­тва хос­теров, пре­дос­тавля­ющих недоро­гие VPS: одно ядро дает доволь­но скром­ную про­изво­дитель­ность. Зато на сер­верах с AMD EPYC есть очень удоб­ная и не сра­зу оче­вид­ная воз­можность: сна­чала арен­довать сер­вер, задеп­лоить на нем всё, что тебе нуж­но, а потом, ничего не уда­ляя и не пере­уста­нав­ливая, подоб­рать опти­маль­ное количес­тво ядер.

В целом по мер­кам хос­тинга для веб‑сер­веров это не самый бюд­жетный, но впол­не сба­лан­сирован­ный вари­ант. А вот если ты берешь сер­вер под сид­бокс, то это одно из луч­ших пред­ложений, что мы встре­чали. Тут тебе и прек­расная ско­рость соеди­нения, и воз­можность недоро­го под­клю­чать хра­нили­ще на HDD, и лай­товые кон­фигура­ции, поз­воля­ющие сэконо­мить на опе­ратив­ной памяти и про­цес­соре. Есть огра­ниче­ние на тра­фик, но впол­не демок­ратич­ное.

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