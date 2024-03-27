Министерство юстиции США предъявило обвинения международной криптовалютной бирже KuCoin и двум ее основателям в связи с несоблюдением мер по борьбе с отмыванием денег. Якобы благодаря этому платформу могли использовать преступники.

Основанная в 2017 году гражданами Китая Чуном Ганом (Chun Gan) и Ке Тангом (Ke Tang), KuCoin является одной из крупнейших криптовалютных бирж для покупки, продажи, торговли и хранения цифровых валют. Платформа поддерживает спотовую и фьючерсную торговлю, стейкинг и имеет услуги по кредитованию.

В опубликованном на этой неделе обвинительном заключении Министерство юстиции утверждает, что KuCoin сознательно позволяла американским пользователям торговать на своей платформе, не выполняя при этом ни одного из своих обязательств по борьбе с отмыванием денег, определенных американскими законами и правилами.

К числу таких обязательств относятся: внедрение системы KYC (Know Your Customer), проверка личностей клиентов и подача отчетов о подозрительной активности в органы власти для дальнейшего расследования.

По мнению Минюста, KuCoin не только не соблюдала эти правила, но и пыталась скрыть, что у нее вообще есть американские клиенты. При этом платформа рекламировала свои услуги в США, делая упор на то, что не использует KYC.

В заявлении американских властей говорится, что несоблюдение KuCoin требований закона привело к перемещению криптовалюты на сумму не менее 9 млрд долларов из подозрительных источников. К таковым власти относят вымогательские группировки, прибыли даркнет-маркетплейсов, средства от операций с вредоносным ПО и финансовое мошенничество.

«С момента своего основания в 2017 году KuCoin приняла более 5 миллиардов долларов и отправила более 4 миллиардов долларов, связанных с подозрительными и незаконными доходами», — заявляют в Минюсте.

В результате двум основателям компании были предъявлены обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса в области денежных переводов и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне, что предусматривает максимальное наказание в виде пяти и десяти лет лишения свободы соответственно.

Тем временем CEO KuCoin Джонни Лю (Johnny Lyu) ответил на происходящее тредом в X, заявив, что обвинения против компании являются частью более широких, общеотраслевых проблем, связанных с ростом и адаптацией компаний к нормативным требованиям в быстро развивающемся криптовалютном секторе.