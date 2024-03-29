Судья федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан (Lewis Kaplan) приговорил бывшего главу криптовалютной биржи FTX и фонда Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried) к 25 годам лишения свободы, а также принял решение о конфискации 11 млрд долларов США.

Напоминаем, что в 2022 году, когда FTX только потерпела крах, мы посвятили истокам происходящего большую статью. Также отметим, что в ноябре 2023 года Сэм Бэнкман-Фрид признал себя виновным по всем пунктам обвинения, которых было немало.

Ранее Бэнкман‑Фрид и его адвокаты просили суд приговорить его к тюремному заключению сроком от 63 до 78 месяцев (от 5,25 до 6,5 лет тюрьмы), утверждая, что он заслуживает снисхождения из-за своей «благотворительной деятельности и продемонстрированной преданности другим людям», а также концепции «эффективного альтруизма».

В свою очередь, сторона обвинения просила судью отправить Бэнкмана-Фрида за решетку на срок от 40 до 50 лет, хотя максимальное наказание составляло до 110 лет тюрьмы. Заявление прокуроров гласило, что бывшему главе FTX нужно «назначить наказание, которое подчеркнет необычайно тяжелый характер ущерба, нанесенного тысячам пострадавших, не позволит обвиняемому впредь совершать мошенничество и послужит мощным сигналом для других людей, которые могут поддаться искушению совершить финансовые преступления».

«Существует значительная вероятность, что, если обвиняемого вернут обратно в общество в достаточно молодом возрасте, у него появится новая возможность совершить еще одно мошенничеств, — писали прокуроры. — Он уже доказал, что умеет создавать для себя выгодный общественный имидж, и его собственное представление о приговоре демонстрирует, что он уже пытается представить свои преступления как простые ошибки и недоразумения».

В итоге судья приговорил экс-руководителя FTX к 25 годам лишения свободы, еще трем годам под надзором после этого, а также постановил конфисковать 11 миллиардов долларов, но не назначил реституцию «в связи со сложностью дела и количеством жертв», гласит протокол заседания. Вместо этого судья Льюис Каплан уполномочил власти США компенсировать жертвам ущерб, используя для этого конфискованные активы.

В своей речи Каплан отметил, что существует немалый риск того, что SBF «может совершить что-нибудь очень плохое в будущем». Также, по его словам, Бэнкман-Фрид так и не проявил никакого раскаяния, хотя прекрасно «знал, что поступил неправильно».

Судья подытожил, что клиенты FTX потеряли 8 миллиардов долларов, инвесторы — еще 1,7 миллиарда долларов, а кредиторы фонда Alameda Research, основанного Бэнкманом-Фридом, — 1,3 миллиарда долларов. При этом он отверг доводы Бэнкмана-Фрида о том, что в процессе банкротства компании клиентам будут возвращены все средства.

«Утверждение ответчика о том, что клиентам и кредиторам FTX будут выплачены все деньги, вводит в заблуждение, оно является логически ошибочным и спекулятивным, — цитирует слова Каплана Reuters. — Вор, который привез свою добычу в Лас-Вегас и сделал успешную ставку на украденные деньги, не имеет права на смягчение приговора, даже если он использует свой выигрыш в Лас-Вегасе для выплаты украденного».

Дело в том, что после предъявления обвинений SBF неоднократно заявлял, что FTX платежеспособна и сможет покрыть все долги перед пострадавшими. Джон Джей Рэй III, нынешний CEO FTX и известный кризисный специалист, который следит за ликвидацией компании, утверждает, что это совсем не так.

«Бэнкман-Фрид упорно продолжает жить в заблуждениях. Я могу заверить суд, что его заявления категорически, абсолютно и явно ложны, — писал Джон Рэй. — Даже при самом благоприятном исходе дела не удастся добиться настоящего, полного экономического восстановления для всех кредиторов и неинсайдерских инвесторов, так, будто мошенничества никогда не было».

По информации эксперта, на момент принятия руководства над FTX у компании оставалось всего 105 BTC против причитающихся клиентам почти 100 000 BTC.

«Почему пропали биткоины? Присяжные пришли к выводу, что мистер Бэнкман-Фрид украл их и конвертировал в другие вещи, — говорит Рэй. — По этой причине они не могут быть возвращены жертвам в неизменном виде».

Также стоит отметить, что суд рекомендовал отправить Бэнкмана-Фрида в исправительное учреждение общего режима, поскольку «известность, связь с огромным богатством, аутизм и социальная неловкость могут сделать его уязвимым в условиях исправительного учреждения строгого режима».

По информации издания The Washington Post, один из адвокатов SBF, Марк Мукасей (Marc Mukasey), заявил во время слушаний, что «в финансовом мире Сэм не был безжалостным серийным, который каждое утро отправлялся причинять людям боль». По его словам, Сэм Бэнкман-Фрид не принимал решения «со злым умыслом в сердце, а полагался лишь на математический расчет в своей голове».

Сам бывший глава FTX обратился к суду после выступления своего адвоката: «Я сожалею о случившемся на каждом этапе. Есть вещи, которые я должен был сделать, а есть вещи, которые я не должен был делать», — заявил он. По его словам, вместе с партнерами они «построили в FTX нечто прекрасное», а он «все это разрушил». Также Бэнкман-Фрид заявил, что крах FTX будет преследовать его каждый день жизни.