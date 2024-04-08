В этом рай­тапе я покажу, как совер­шить побег из песоч­ницы vm2. Затем получим RCE на сер­вере, най­дем базу дан­ных и извле­чем из нее учет­ные дан­ные. А для повыше­ния при­виле­гий нам пред­сто­ит про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость в поль­зователь­ском скрип­те на Bash.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Codify с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности машины — лег­кий.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.239 codify.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел три откры­тых пор­та:

  • порт 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1;
  • порт 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52;
  • порт 3000 — при­ложе­ние Node.js Express.

По спис­ку откры­тых пор­тов понят­но, что для получе­ния дос­тупа к сер­веру нуж­но най­ти и про­экс­плу­ати­ровать уяз­вимость на сай­те (бру­тить пароль от SSH на HTB не при­нято).

Главная страница сайта codify.htb
Глав­ная стра­ница сай­та codify.htb

Сайт поз­воля­ет про­тес­тировать код Node.js в изо­лиро­ван­ной сре­де пря­мо на сай­те.

Редактор кода Node.js
Ре­дак­тор кода Node.js
 

Точка входа

На стра­нице About us есть информа­ция о редак­торе кода. Для исполне­ния он исполь­зует JavaScript-песоч­ницу vm2.

Содержимое страницы About us
Со­дер­жимое стра­ницы About us

Ссыл­ка на сай­те ведет не на самую пос­леднюю вер­сию биб­лиоте­ки vm2, а на вер­сию 3.9.16, которая, веро­ятно, и исполь­зует­ся на сер­вере.

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