По данным специалистов Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI), хак-группа DumpForums заявила о взломе сервера Департамента информационных технологий города Москвы (mos[.]ru/dit/). Злоумышленники утверждают, что похитили около 40 ТБ данных.

В своем Telegram-канале группировка сообщила, что взлом якобы произошел еще год назад, и все это время они находились в сети ДИТ, так как все попытки закрыть им доступ оказались «тщетны».

«За время пребывания нам удалось взломать все технические ресурсы ДИТ, выгрузить 40 ТБ баз данных различных ресурсов Москвы включая: ЕМИАС, ИС УДРВС, Портал мэра Москвы, СУДИР и другие. Вся полученная информация обрабатывалась, затем извлекалось все необходимое и уже используется нами в работе над другими целями», — заявили DumpForums.

В качестве подтверждения своих слов хакеры опубликовали дамп с таблицей пользователей (cwd_user) внутреннего ресурса jira.cdp.local. DLBI пишет, что таблица содержит 335 586 строк, включая:

имя пользователя;

ФИО;

email-адрес (288 395 адресов в домене @mos.ru);

дата регистрации и обновления записи (с 24.05.2019 по 20.06.2023);

внутренние идентификаторы.

Также исследователи отмечают, что, по их данным, некоторое время назад в закрытой продаже появился дамп с данными предположительно zdrav.mos[.]ru, датированный сентябрем 2023 года.

Представители ДИТ Москвы пока никак не прокомментировали заявления хакеров