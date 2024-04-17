Компания Google, стоящая за разработкой YouTube, объявила, что сторонние приложения, блокирующие рекламу при просмотре видео на YouTube, нарушают Условия предоставления услуг (Terms of Service). Google предупреждает, что скоро начнет принимать меры против таких приложений.

Как известно, Google предоставляет множество API, позволяющих разработчикам интегрировать YouTube в свои приложения, проигрывать видео или получать данные о видео, размещенных на платформе. Некоторые разработчики пользуются этим для создания приложений для Android и iOS, которые позволяют смотреть YouTube без рекламы. И многие из этих приложений насчитывают миллионы пользователей.

Теперь в Google сообщили, что все приложения, использующие API YouTube и блокирующие рекламу, вскоре могут быть отключены от API для разработчиков.

Также в компании предупредили, что пользователи таких приложений теперь могут сталкиваться с длительной буферизацией контента или ошибкой «Контент недоступен в этом приложении» при попытке загрузки видео. Разработчики подчеркнули, что эти меры призваны защитить создателей контента, поскольку отключение рекламы напрямую влияет на их доходы.

«Мы хотим подчеркнуть, что наши Terms of Service не позволяют сторонним приложениям отключать рекламу, поскольку это мешает создателям получать вознаграждение за просмотры, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться потоковым сервисом», — гласит официальное заявление YouTube.

Тем, кто хочет наслаждаться YouTube без рекламы, компания предлагает подписку Premium, стоимость которой варьируется от 13,99 до 18,99 долларов США в зависимости от платформы пользователя.

Напомним, что в прошлом году Google начала активно пре­пятс­тво­вать ра­боте бло­киров­щиков рекламы на YouTube. Например, компания добавила пятисекундную задержку при первоначальной загрузке сайта для пользователей с расширениями-блокировщиками, а также, в качестве эксперимента, ограничила таких пользователей всего тремя просмотрами видео.