Компания Dropbox сообщила, что хакеры проникли в производственные системы платформы Dropbox Sign eSignature и получили доступ к токенам аутентификации, данным многофакторной аутентификации (МФА), хешированным паролям и информации о клиентах.

Dropbox Sign (ранее HelloSign) — это платформа электронной подписи, позволяющая клиентам хранить, отправлять и подписывать документы онлайн, причем подписями, имеющими юридическую силу.

24 апреля 2024 года специалисты Dropbox обнаружили несанкционированный доступ к производственным системам DropBox Sign и начали расследование. Оказалось, злоумышленники каким-то образом получили доступ к автоматизированному инструменту для настройки системы Dropbox Sign, который является частью бэкэнд-сервисов платформы.

С помощью этого инструмента хакеры смогли запускать приложения и автоматизированные сервисы с повышенными привилегиями, что позволило им добраться до базы данных клиентов.

«В ходе дальнейшего расследования мы обнаружили, что злоумышленники получили доступ к данным, в том числе информации о клиентах Dropbox Sign, включая адреса электронной почты, имена пользователей, номера телефонов и хешированные пароли, а также общие настройки аккаунтов и некоторые аутентификационные данные (такие как ключи API, токены OAuth и МФА)», — сообщают в Dropbox.

Отмечается, что даже люди, которые пользовались платформой Dropbox Sign eSignature, но не создавали аккаунт, тоже пострадали, в их случае утекли адреса электронной почты и имена.

В компании заявляют, что не обнаружили никаких доказательств того, что злоумышленники получили доступ к документам, соглашениям или платежной информации клиентов, а также не имели доступа к системам других сервисов компании. Подчеркивается, что «инфраструктура Dropbox Sign в значительной степени отделена от других сервисов Dropbox».

В настоящее время DropBox сбросила пароли всех пользователей, завершила все сеансы Dropbox Sign и ограничила использование API-ключей до тех пор, пока те не будут заменены клиентами. Теперь компания рассылает электронные письма всем пользователям, которых затронул этот инцидент.

Также клиентам Dropbox Sign рекомендуется остерегаться возможных фишинговых кампаний, которые могут использовать украденные данные для сбора конфиденциальной информации (например, паролей).