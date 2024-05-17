Исследователи обнаружили уязвимость, связанную с конструктивными недостатками стандарта Wi-Fi IEEE 802.11. Проблема позволяет обманом вынудить жертву подключиться к менее защищенной беспроводной сети и прослушивать сетевой трафик пользователя.

Баг получил название SSID Confusion и идентификатор CVE-2023-52424. Он затрагивает все операционные системы и Wi-Fi клиенты, включая домашние и mesh-сети, основанные на протоколах WEP, WPA3, 802.11X/EAP и AMPE.

Суть атаки заключается в том, чтобы «вынудить жертву осуществить даунгрейд и переключиться на менее защищенную сеть, подменив имя доверенной сети (SSID), чтобы перехватить трафик или осуществить дальнейшие атаки», — говорится в докладе компании Top10VPN, созданном в сотрудничестве с профессором и известным ИБ-исследователем из Левенского католического университета, Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef).

«Также успешная атака SSID Confusion заставляет любой VPN с функцией автоматического отключения в доверенных сетях отключиться, оставляя трафик жертвы незащищенным», — добавляют эксперты.

Проблема, лежащая в основе этой атаки, заключается в том, что стандарт Wi-Fi не требует, чтобы SSID всегда проходил аутентификацию, и это требуется лишь тогда, когда устройство присоединяется к определенной сети. В результате злоумышленник может обманом заставить пользователя подключиться к недоверенной сети Wi-Fi, а не к той, к которой он собирался подключиться изначально, осуществив атаку типа «противник посередине» (adversary-in-the-middle, AitM).

«В нашей атаке, когда жертва хочет подключиться к сети TrustedNet, мы обманом вынуждаем ее подключиться к другой сети — WrongNet, которая использует аналогичные учетные данные, — рассказали исследователи. — В результате клиент жертвы будет думать и показывать пользователю, что тот подключен к TrustedNet, в то время как на самом деле он подключен к WrongNet».

Другими словами, даже если пароли и другие учетные данные проходят взаимную верификацию при подключении к защищенной сети Wi-Fi, нет никакой гарантии того, что пользователь подключился именно к той сети, к которой собирался.

Таким образом, для реализации атаки SSID Confusion должны быть соблюдены следующие условия:

жертва собирается подключиться к доверенной сети Wi-Fi;

жертве доступна мошенническая сеть с теми же учетными данными для аутентификации, что и настоящая;

злоумышленник находится в положении, позволяющем осуществить AitM-атаку между жертвой и доверенной сетью.

Для защиты от SSID Confusion исследователи предлагают обновить стандарт Wi-Fi 802.11, включив SSID в четырехсторнний хендшейк, который используется при подключении к защищенным сетям, а также усовершенствовать защиту маяков (beacon), чтобы «клиент мог хранить эталонный маяк, содержащий SSID сети, и проверять его подлинность во время четырехсторннего хендшейка».

Маяки представляют собой управляющие фреймы, которые периодически посылают точки беспроводного доступа, чтобы сообщить о своем присутствии. В них содержится такая информация об SSID, возможностях сети и так далее.