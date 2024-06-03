В этом рай­тапе я покажу, как писать свою DLL для перех­вата API-фун­кции и получе­ния вво­димых в при­ложе­ние учет­ных дан­ных поль­зовате­ля. Внед­рив DLL в целевой про­цесс, чита­ем учет­ные дан­ные и прод­вига­емся к новому поль­зовате­лю. Затем, исполь­зуя цепоч­ку неп­равиль­но скон­фигури­рован­ных спис­ков дос­тупа, получа­ем пол­ный кон­троль над доменом. Но для начала про­экс­плу­ати­руем LDAP-инъ­екцию и заль­ем на сер­вер веб‑шелл.

На­ша цель — получе­ние прав супер­поль­зовате­ля на машине Analysis с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — слож­ный.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.250 analysis.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Скрипт нашел мно­го откры­тых пор­тов, что типич­но для Windows:

  • 53 — DNS;
  • 80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;
  • 88 — Kerberos;
  • 135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC);
  • 139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;
  • 389 — LDAP;
  • 445 — SMB;
  • 464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;
  • 593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;
  • 636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;
  • 3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;
  • 3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;
  • 3306 — СУБД MySQL;
  • 5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния WinRM;
  • 9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Уяз­вимос­ти Null session на SMB нет, поэто­му сра­зу идем на веб‑сер­вер.

Главная страница сайта analysis.htb
Глав­ная стра­ница сай­та analysis.htb
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к поис­ку скры­тых фай­лов и катало­гов.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Я пред­почитаю feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -u — URL;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);
  • -t — количес­тво потоков;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания.

За­даем все нуж­ные парамет­ры и запус­каем ска­ниро­вание:

feroxbuster -u http://analysis.htb/ -w directory_2.3_medium_lowercase.txt -d 1 -t 256

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