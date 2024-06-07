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Мы продолжим работу, начатую в моей прошлой статье, где мы начали реверсить Agent Tesla и вытащили шелл‑код из инсталлятора NSIS.
Загружаем шелл-код в дизассемблер
В прошлый раз мы договорились использовать Ghidra, продолжим традицию и в этой статье. Итак, загружаем файл c шелл‑кодом в дизассемблер и видим, что начало шелл‑кода не дизассемблировалось: перед нами просто необработанные байты. Это не нужно игнорировать, потому что неправильное начало анализа может поломать кучу остального проанализированного кода.
Не страшно, просто ставим курсор на начало байтовой строки и выбираем в контекстном меню Disassemble, дальше Ghidra сделает все за нас.
После того как привели анализ в порядок, видим с самого начала шелл‑кода переход в функцию. Идем в нее и смотрим в начало — там видим портянку кода, где данные помещаются на стек. Приводим эти данные в удобочитаемый вид (приводим числа в char в контекстном меню), видим появившееся название файла
djdqvq.. Вспоминаем, что это один из трех файлов, которые находились в NSIS-инсталляторе. Стало быть, шелл‑код работает с этим файлом.
Интересно, что будет, если загрузить этот файл в DiE? Инструмент не определил ровным счетом ничего, но на вкладке энтропии можно увидеть картину, характерную для сплошного шифротекста.
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