Представители e-commerce-платформы PandaBuy сообщили СМИ, что выплатили выкуп хакерам, чтобы предотвратить утечку украденных пользовательских данных. Однако на этой неделе те же злоумышленники снова начали вымогать у компании деньги.

PandaBuy — это торговая площадка, позволяющая пользователям из разных стран мира приобретать товары из Китая, например, с Tmall, Taobao и JD.com, которые не осуществляют международные отправления.

В марте 2024 года хакер под ником Sanggiero опубликовал на BreachForums около трех миллионов строк данных, украденных у PandaBuy. Тогда были раскрыты имена клиентов, номера телефонов, адреса электронной почты, IP-адреса, почтовые адреса и детали заказов. Злоумышленник заявлял, что ему удалось похитить эти данные, используя несколько критических уязвимостей в API PandaBuy.

В то время Pandabuy предпочла не делать никаких публичных заявлений, а пользователи сообщали о том, что компания даже пытается удалять сообщения клиентов о взломе в Discord и на Reddit.

В начале текущей недели, 3 июня 2024 года, тот же злоумышленник выставил на продажу всю БД, которую он ранее похитил у Pandabuy, за 40 000 долларов США. По его словам, в общей сложности дамп содержит 17 млн строк.

На этот раз Sanggiero не предоставил образцы дополнительных данных о клиентах платформы, но опубликовал скриншоты с конфиденциальной информацией о сотрудниках компании, включая электронную почту и пароли.

Как теперь сообщили изданию Bleeping Computer представители Pandabuy, компания уже заплатила хакеру некую сумму, чтобы прекратить утечку данных. При этом в компании отметили, что хакер мог поделиться данными с другими лицами, поэтому Pandabuy не намерена сотрудничать с ним далее.

«В настоящее время мы не можем продолжать выплачивать хакеру деньги из-за замороженных средств, а данные, которые он сливает, те же самые, что и в прошлый раз. Наш технический отдел подтвердил, что после первой утечки все бреши были устранены. И, насколько нам известно, злоумышленник тайно продал данные другим преступникам, уже после того, как заключил с нами сделку. Мы не можем продолжать сотрудничать с ним в будущем», — заявили в компании.

Журналисты напоминают пользователям о необходимости сохранять бдительность и быть начеку, так как фишеры могут попытаться впадать себя за Pandabuy и собрать дополнительную личную информацию о пользователях.

Всем, кто еще не поменял пароли от Pandabuy, настоятельно рекомендуется сделать это сейчас, на случай, если были похищены дополнительные данные.