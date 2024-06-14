В Киеве арестован 28-летний мужчина, которого подозревают в сотрудничестве с группировками Conti и LockBit. Считается, что задержанный разработал криптор для этих шифровальщиков, помогая сделать их незаметными для антивирусов, а также лично совершил как минимум одну атаку.

Сообщается, что задержанный уроженец Харьковской области, чьи имя и фамилия не раскрываются, был арестован еще 18 апреля 2024 года, по запросу Нидерландов, в рамках масштабной операции правоохранительных органов под кодовым названием Operation Endgame.

Напомним, что тогда было конфисковано более 100 серверов, которые использовались крупными загрузчиками малвари, включая IcedID, Pikabot, Trickbot, Bumblebee, Smokeloader и SystemBC. Поскольку Conti использовала некоторые из этих решений для первоначального доступа к взломанным машинам, улики привели следователей к предполагаемому разработчику криптора.

Украинская киберполиция заявляет, что арестованный является специалистом по разработке кастомных крипторов, которые используются для упаковки полезных нагрузок вымогательского ПО, превращая их в безобидные файлы, которые не обнаруживаются популярными антивирусными продуктами.

Считается, что задержанный продавал свои криптографические услуги группировкам Conti и LockBit, тем самым значительно повышая шансы хакеров на успешные атаки во взломанных сетях.

Также об этом аресте сообщает и голландская полиция, которая рассказала о хакерской атаке на неназванную голландскую международную корпорацию, сопровождавшуюся вымогательством. Правоохранители заявили, что в 2021 году задержанный лично провел эту вымогательскую атаку, использовав для этого малварь Conti.

В результате обысков в Киеве и Харьковской области у мужчины изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и рукописные заметки «для проведения дальнейшей экспертизы».

Если подозреваемого признаю виновным в «несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей», ему грозит до 15 лет лишения свободы.