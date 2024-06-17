Компания Microsoft сообщает, что в апреле текущего года в Windows 10 и Windows 11 случайно был установлен Copilot. Якобы это произошло из-за ошибки в обновлении браузера Edge, но теперь все исправлено.

Напомним, что компания начала тестировать Copilot в предварительных сборках Windows Server 2025 в начале текущего года. Столкнувшись с негативной реакцией администраторов, Microsoft удалила Copilot из этих сборок и больше не возвращалась к этому вопросу.

Однако после апрельского обновления браузера Edge многие пользователи с удивлением обнаружили новое приложение Microsoft Copilot размером 8 КБ, добавленное в список установленных программ. Эта проблема затронула Windows Server 2022, а также системы под управлением Windows 10 22H2, Windows 11 21H2 и более поздних версий.

18 апреля, спустя два дня после подтверждения проблемы, компания выпустила еще одно обновление для Edge, чтобы предотвратить установку Copilot в другие Windows-системы.

По сути, сначала Microsoft решила проблему для устройств Windows Server 2022, выпустив обновление для Edge, которое удалило пакет Copilot со всех затронутых серверов 26 апреля. Теперь же компания наконец удалила приложение Copilot и со всех прочих устройств под управлением Windows 10 и 11.

«Версия Edge 126.0.2592.56, выпущенная 13 июня 2024 года, удаляет этот пакет из всех клиентских версий Windows, затронутых проблемой», — сообщили в Microsoft.

После обновления браузера запись «Microsoft Copilot» действительно перестает отображаться в списке установленных приложений.

Напомним, что еще в апреле Microsoft подчеркивала, что приложение Copilot, добавленное Edge на устройства, на самом деле не могло использоваться для установки и запуска Copilot, также не собирало никаких пользовательских или системных данных.

В Microsoft объясняли, что приложение не собирало и не передавало никаких данных на серверы компании, поскольку предназначалось лишь для подготовки некоторых устройств к будущей активации Windows Copilot.