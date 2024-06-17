Се­год­ня я на живом при­мере покажу, как сер­вер Minecraft, работа­ющий на Windows, может быть ата­кован при помощи сущес­тву­юще­го экс­пло­ита. Получив воз­можность уда­лен­но выпол­нять код, мы про­ана­лизи­руем уста­нов­ленные пла­гины и най­дем дан­ные для повыше­ния при­виле­гий в сис­теме.

На­ша цель — зах­ват машины Crafty с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий. Все дей­ствия будут выпол­нять­ся на Linux.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 249 crafty. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

80 — веб‑сер­вер Microsoft IIS 10.0;

25565 — сер­вер Minecraft 1.16.5.

Пер­вым делом пос­мотрим, что есть на веб‑сер­вере. Там нас встре­чает однос­тра­нич­ный сайт, рас­кры­вающий еще один под­домен.

Но­вый под­домен добав­ляем в наш файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 249 crafty. htb play. crafty. htb

Сра­зу отме­чу, что ска­ниро­вание ни пер­вого, ни вто­рого сай­та ничего не дало. По этой при­чине перей­дем к сер­веру Minecraft.

Точка входа

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ного соф­та готовые экс­пло­иты. Сущес­тву­ют спе­циаль­ные базы дан­ных (нап­ример, Exploit-DB), но для начала мож­но прос­то поис­кать в Google. По зап­росу «Minecraft 1.16.5 exploit» получа­ем информа­цию о том, что в этой вер­сии сер­вера есть уяз­вимый ком­понент Log4j.

На GitHub находим экс­пло­ит, который поз­воля­ет получить уда­лен­ное выпол­нение кода (RCE).