Се­год­ня я на живом при­мере покажу, как сер­вер Minecraft, работа­ющий на Windows, может быть ата­кован при помощи сущес­тву­юще­го экс­пло­ита. Получив воз­можность уда­лен­но выпол­нять код, мы про­ана­лизи­руем уста­нов­ленные пла­гины и най­дем дан­ные для повыше­ния при­виле­гий в сис­теме.

На­ша цель — зах­ват машины Crafty с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий. Все дей­ствия будут выпол­нять­ся на Linux.

warning

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.10.11.249 crafty.htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A).

Результат работы скрипта
Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

  • 80 — веб‑сер­вер Microsoft IIS 10.0;
  • 25565 — сер­вер Minecraft 1.16.5.

Пер­вым делом пос­мотрим, что есть на веб‑сер­вере. Там нас встре­чает однос­тра­нич­ный сайт, рас­кры­вающий еще один под­домен.

Главная страница сайта
Глав­ная стра­ница сай­та

Но­вый под­домен добав­ляем в наш файл /etc/hosts.

10.10.11.249 crafty.htb play.crafty.htb

Сра­зу отме­чу, что ска­ниро­вание ни пер­вого, ни вто­рого сай­та ничего не дало. По этой при­чине перей­дем к сер­веру Minecraft.

 

Точка входа

Пер­вым делом сто­ит про­верить, есть ли для обна­ружен­ного соф­та готовые экс­пло­иты. Сущес­тву­ют спе­циаль­ные базы дан­ных (нап­ример, Exploit-DB), но для начала мож­но прос­то поис­кать в Google. По зап­росу «Minecraft 1.16.5 exploit» получа­ем информа­цию о том, что в этой вер­сии сер­вера есть уяз­вимый ком­понент Log4j.

Поиск эксплоитов в Google
По­иск экс­пло­итов в Google

На GitHub находим экс­пло­ит, который поз­воля­ет получить уда­лен­ное выпол­нение кода (RCE).

info

О том, как устро­ена уяз­вимость Log4Shell в средс­тве логиро­вания Log4j, читай в статье «Log4HELL! Раз­бира­ем Log4Shell во всех под­робнос­тях».

Продолжение доступно только участникам

Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».

Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!

Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

  • Подпишись на наc в Telegram!

    Только важные новости и лучшие статьи

    Подписаться

    • Открыть комментарии
    Подписаться
    Уведомить о
    0 комментариев
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии