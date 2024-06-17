Наша цель — захват машины Crafty с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий. Все действия будут выполняться на Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.249 crafty.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Сканер нашел два открытых порта:
- 80 — веб‑сервер Microsoft IIS 10.0;
- 25565 — сервер Minecraft 1.16.5.
Первым делом посмотрим, что есть на веб‑сервере. Там нас встречает одностраничный сайт, раскрывающий еще один поддомен.
Новый поддомен добавляем в наш файл
/.
10.10.11.249 crafty.htb play.crafty.htb
Сразу отмечу, что сканирование ни первого, ни второго сайта ничего не дало. По этой причине перейдем к серверу Minecraft.
Точка входа
Первым делом стоит проверить, есть ли для обнаруженного софта готовые эксплоиты. Существуют специальные базы данных (например, Exploit-DB), но для начала можно просто поискать в Google. По запросу «Minecraft 1.16.5 exploit» получаем информацию о том, что в этой версии сервера есть уязвимый компонент Log4j.
На GitHub находим эксплоит, который позволяет получить удаленное выполнение кода (RCE).
info
О том, как устроена уязвимость Log4Shell в средстве логирования Log4j, читай в статье «Log4HELL! Разбираем Log4Shell во всех подробностях».
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