Американские власти объявили о грядущем запрете, который коснется продажи продуктов «Лаборатории Касперского», а также помешает компании предоставлять обновления для своих продуктов как организациям, так и частным лицам на территории США. Запрет вступит в силу 29 сентября 2024 года.

Министерство торговли США сообщает, что приняло окончательное решение, запрещающее Kaspersky Lab, Inc. (американской дочерней компании «Лаборатории Касперского») «прямо или косвенно поставлять антивирусное программное обеспечение и другие защитные продукты или услуги в США или американским гражданам».

Запрет также распространяется на все аффилированные, дочерние и материнские компании Kaspersky Lab, Inc.

При этом запрет касается не только продажи продуктов, но также лишает компанию возможности предоставлять клиентам обновления антивирусного ПО и патчи. Поэтому пользователям рекомендуется подыскать альтернативу до конца сентября.

Так, начиная с 20 июля 2024 года «Лаборатории Касперского» запрещено заключать любые новые соглашения с американскими компаниями (это касается любого программного обеспечения или white-labeled продуктов). А с 29 сентября 2024 года компании и любым ее агентам будет запрещено распространять программное обеспечение и антивирусные обновления среди клиентов и использовать Kaspersky Security Network (KSN) на территории США или в системах любых американских граждан.

Правительство отмечает, что не будет преследовать в судебном порядке тех американцев, которые продолжат использовать софт «Лаборатории Касперского» после окончания указанного срока, однако эти люди будут пользоваться ПО на свой страх и риск.

Хотя «Лаборатория Касперского» всегда отрицала какие-либо связи с российским правительством, власти США полагают, что российское правительство все равно имеет возможность повлиять на деятельность компании, и этот риск требует полного запрета на работу компании в США.

«Россия неоднократно демонстрировала, что у нее есть возможности и стремление использовать российские компании, такие как “Лаборатория Касперского”, для сбора и использования конфиденциальной американской информации, и мы будем продолжать применять все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты национальной безопасности США и американского народа», — гласит официальное заявление министра торговли США Джины Раймондо.

Представители «Лаборатории Касперского» уже сообщили СМИ, что решение американского Министерства торговли было принято «вероятно, основываясь на текущей геополитической ситуации и теоретических опасениях, а не на технической оценке продуктов». При этом отмечается, что компания предлагала провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной.

В компании заявили, что намерены использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами даже после запрета.

«”Лаборатория Касперского" знает о решении министерства торговли США запретить использование программного обеспечения компании в стране. Теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности», — гласит заявление «Лаборатории Касперского».

Кроме того, в компании отметили, что решение американских властей может способствовать росту киберпреступности, а для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, которое теперь ограничено.

«Пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет», — говорят в компании.

В пресс-службе добавили, что за 26 лет решения компании защитили более миллиарда устройств во всем мире, и «Лаборатория Касперского» была первой компанией в области кибербезопасности, которая запустила инициативу по информационной открытости в 2017 году. Она включает в себя масштабный пакет мер для подтверждения прозрачности ведения бизнеса и процессов разработки, а также безопасности и надежности решений. А «решение министерства торговли США игнорирует эти заслуги компании», — считают в «Лаборатории Касперского».

Напомним, что еще в 2017 году Министерство внутренней безопасности США выпустило директиву, согласно которой, федеральным агентствам и так запрещалось использовать продукты под брендом Kaspersky в своих информационных системах.

Затем, в 2022 году, Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла «Лабораторию Касперского» в список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, которые представляют угрозу для национальной безопасности США. Тогда же компании запретили покупать запчасти и компоненты у американских компаний без специального одобрения правительства. Запрет был наложен в соответствии с законом, который «запрещает использование федеральных средств для приобретения коммуникационного оборудования или услуг от компаний, которые представляют угрозу национальной безопасности для сетей связи США».