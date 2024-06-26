Содержание статьи
В качестве примера мы будем разбирать CVE-2016-2784 — уязвимость в опенсорсном движке CMS Made Simple. Однако принцип атак на кеш схожий, и изложенное по большей части будет применимо и к другим случаям.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Что такое кеш?
Кеш — это временное место хранения данных, используемых приложениями или операционной системой. Грубо говоря, чтобы не делать какой‑то запрос дважды, мы можем сохранить результат и в следующий раз обратиться сразу к нему.
Есть несколько типов кеша, но нам здесь наиболее важны два из них:
- кеш веб‑браузера. Современные браузеры вроде Chrome и Firefox хранят копии веб‑страниц, изображений и других ресурсов локально на твоем компьютере. Это позволяет быстрее загружать контент при повторном просмотре веб‑страницы, так как данные будут получены с диска, а не из интернета;
- кеш на стороне сервера. Веб‑серверы вместо того, чтобы создавать содержимое для каждого пользовательского запроса с нуля, хранят часто запрашиваемое содержимое непосредственно на сервере и выдают его пользователям. Это избавляет от необходимости повторно обрабатывать одни и те же данные и значительно снижает как нагрузку на сервер, так и время ответа.
Некоторые механизмы кеширования на стороне сервера:
- объектный кеш. Основан на кешировании запросов к базе данных. Вместо того чтобы кешировать все страницы, он хранит результаты запросов к базе в памяти и использует их при сборке страниц;
- кеш Opcode. Opcode (операционный код) — системная операция, которую может выполнять центральный процессор компьютера. Кеширование опкодов предназначено для серверных скриптовых языков, таких как PHP. Когда ты пишешь код на PHP, он изначально находится в форме, доступной для чтения человеком. При выполнении скрипты на PHP компилируются в операционный код. Кеширование опкодов сохраняет скомпилированный код в памяти, чтобы его можно было повторно использовать для последующих запросов и не требовалось каждый раз повторно компилировать скрипт;
- кеш CDN. Сети доставки контента (Content Delivery Network, CDN) — это мощности, расположенные в разных странах. Они кешируют статические активы, такие как изображения, таблицы стилей и файлы JavaScript, на серверах, которые ближе всего к пользователям.
Для демонстрации локального кеша возьмем движок XenForo, который используется для создания форумов. Если ты перезагрузишь сайт на XenForo несколько раз, а затем отключишь интернет, то получишь кешированную страницу с сообщением «Страница не может быть загружена». При этом если ты откроешь инструменты разработчика, то увидишь service worker в разделе «Передано». Сервисный работник действует как прокси‑сервер и позволяет заменять ответы сервера данными закешированными данными, что и произошло в нашем примере.
Чтобы посмотреть на серверное кеширование, нам понадобится ставить на компьютер целую CMS. Но прежде чем это делать, давай разберемся с HTTP-заголовками, которые связаны с кешированием.
Заголовки
Cache-Control
Cache-Control — самый важный HTTP-заголовок кеширования. Он включает в себя несколько директив для управления поведением кеширования. Первые две из них — самые важные:
-
public/
private— указывает, может ли ответ быть закеширован любым кешем (public) или только кешем браузера клиента (private). Когда директива указана как
public, ответ может быть сохранен в любом кеше на пути запроса‑ответа. Это включает кеш клиентского браузера, промежуточные прокси и даже CDN. Например: открыто закешированное изображение на сайте может быть сохранено в кеше браузера пользователя, кеше прокси‑сервера интернет‑провайдера и на серверах CDN по всему миру. Когда указано
private, ответ может быть закеширован только браузером клиента;
-
no-cache— заставляет кеши отправлять запрос на исходный сервер для проверки перед выдачей закешированной копии. В режиме no-cache при каждом запросе ресурса системы кеширования должны отправлять запрос на исходный сервер, чтобы проверить, актуальна ли копия. Проверка обычно происходит с использованием заголовков
ETagили
Last-Modified. ETag — это уникальный идентификатор, присвоенный сервером конкретной версии ресурса. Клиент при запросе ресурса может отправить значение закешированной копии в заголовке
If-None-Match. Сервер сравнивает этот ETag с текущим ETag ресурса. Если они совпадают, это значит, что ресурс не изменился, и сервер отвечает статусом 304 Not Modified.
Пример: мы отправили запрос на получение гифки. Получаем ответ с заголовками
ETag и
Last-Modified.
Полученный нами заголовок
ETag будет отправлен как заголовок
If-None-Match, а заголовок
Last-Modified — как
If-Modified-Since. Здесь сервер сравнивает отправленный нами ETag (значение
If-None-Match) с текущим ETag ресурса, и, как видишь, они совпадают, поэтому статус ответа — 304.
Может возникнуть вопрос: что произойдет, если изображение изменится? Если запрашиваемый нами ресурс был изменен и мы (клиентская сторона) об этом не знаем, запрос будет отправлен со старыми заголовками
If-None-Match и
If-Modified-Since. Если ETag не совпадает, сервер ответит новыми заголовками
ETag и
Last-Modified, которые станут использоваться в будущих запросах.
Пройдемся по остальным возможным директивам заголовка
Cache-Control:
-
no-store— запрещает кешам сохранять ответ при любых обстоятельствах;
-
max-age=[— определяет максимальное время, в течение которого ресурс считается актуальным;
секунды]
-
s-maxage=[— похоже на максимальный возраст (
секунды]
max-age), но применимо только к общедоступным кешам (таким как кеши CDN). Предположим, что новостной сайт использует CDN для распространения статей. На таком сайте может быть такой заголовок:
Cache-Control:. Это говорит общедоступным кешам (таким как CDN), что они должны хранить статью десять минут (
s-maxage=600, max-age=300
s-maxage=600), но браузер должен хранить ее только пять минут (максимальный возраст равен 300);
-
must-revalidate— указывает, что кеш должен быть проверен на актуальность. Когда срок годности закешированного ресурса (определяется заголовками
max-age,
s-maxageили
expires) истекает, он становится устаревшим. Директива
must-revalidateобязывает системы кеширования проверять у исходного сервера (используя ETag или
Last-Modified), актуален ли еще устаревший ресурс, перед его повторным использованием, чтобы пользователи не видели устаревший контент;
-
proxy-revalidate— похоже на
must-revalidate, но применимо только к общедоступным кешам;
-
no-transform— запрещает любым промежуточным устройствам (таким как прокси) изменять данные ответа. Например, оператор мобильной сети может снижать качество изображений для экономии передаваемых данных. При использовании
no-transformтакие изменения запрещены.
Pragma
Pragma: — это старый заголовок, существующий со времен HTTP/1.0. Он сообщает системам кеширования, что нужно отправить запрос на исходный сервер для проверки перед выдачей закешированной копии. Сейчас он в основном заменен
Cache-Control: .
Expires
Expires — это абсолютная временная метка (timestamp), которая задает время, когда закешированный ресурс начнет считаться устаревшим. Это похоже на директиву
max-age в
Cache-Control. Если присутствует и то и другое, то
Cache-Control имеет приоритет.
Другие заголовки
-
Age— показывает, как долго ресурс хранился в прокси‑кеше (в секундах).
-
Vary— используется, когда в ответ на запросы с разными заголовками запроса предоставляются разные версии ответа.
Представь, что у тебя есть веб‑сайт, который обслуживает изображения в двух форматах: WebP и JPEG. WebP поддерживается не всеми браузерами, но Chrome его поддерживает. Когда браузер запрашивает изображение с сайта, в запросе будет заголовок
Accept. Этот заголовок сообщает серверу, какие типы контента может обрабатывать клиент. Для браузеров, поддерживающих WebP, в заголовке
Accept будет среди прочего указано
image/, то есть готовность принимать WebP.
Наличие заголовка
Vary: гарантирует, что система кеширования будет хранить несколько версий одного и того же ресурса, если он запрашивается с разными заголовками
Accept. Таким образом, если браузер Chrome запрашивает изображение, система кеширования на сервере сохранит эту версию с ключом для заголовка запроса
Accept: . Если позже более старый браузер запросит то же изображение, сервер ответит версией изображения в формате JPEG, и кеш сохранит эту версию отдельно.
Отравление кеша
С точки зрения отравления кеша нас интересует именно серверный кеш. Он может находиться как на самом веб‑сервере, так и на промежуточном кеш‑сервере (например, на обратном прокси или CDN).
При отравлении кеша на стороне сервера атакующий манипулирует процессом хранения и получения кешированного контента. Поскольку последующие запросы к ресурсу будут обслуживаться из кеша с отравленным контентом, такая атака повлияет на других пользователей.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее