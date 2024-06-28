Недавно вымогательская группировка LockBit заявила о взломе Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Однако теперь стало известно, что от атаки пострадал лишь отдельный банк из Арканзаса.

В своем заявлении об атаке на ФРС (federalreserve.gov), сделанном в прошлые выходные, представители LockBit писали, что похитили 33 ТБ конфиденциальной банковской информации американцев, и переговоры о выкупе еще продолжаются, так как им предложили всего 50 000 долларов за непубликацию данных.

«Вам лучше нанять другого переговорщика в течение 48 часов и уволить того клинического идиота, который оценил банковскую тайну американцев в 50 000 долларов», — писали хакеры.

Так как о выкупе договориться явно не удалось, группировка начала сливать якобы украденную ФРС информацию на своем сайте в даркнете. И тут выяснилось, что объектом атаки была вовсе не ФРС, а небольшая финансовая организация из Арканзаса.

«По всей видимости, они взломали американский банк Evolve Bank & Trust, — сообщает ИБ-компания HackManac, занявшаяся изучением дампа. — Пока что следов "секретных" файлов не обнаружено, но анализ продолжается».

Представители издания Bleeping Computer связались с Evolve Bank & Trust, и в финансовом учреждении подтвердили, что злоумышленники действительно похитили информацию из его систем.

«В настоящее время Evolve расследует киберинцидент, связанный с известной киберпреступной группой. Судя по всему, эти злоумышленники опубликовали в даркнете данные, полученные незаконным путем», — прокомментировал представитель Evolve.

В банке добавили, что уже уведомили о случившемся правоохранительные органы, а сам инцидент успешно локализован. Всем пострадавшим пользователям будут предложены бесплатные услуги кредитного мониторинга и защиты от кражи личности.

Как в шутку предполагают исследователи Vx-Underground, кто-то из партнеров LockBit (вероятно, плохо владеющий английским языком) увидел банковский документ с надписью «Federal Reserve United States» и решил, что взломал ФРС.